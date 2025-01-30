Саме так в етері 24 Каналу політолог Олександр Морозов схарактеризував нещодавнє інтерв'ю Путіна пропагандисту Павлу Зарубіну. Під час нього російський диктатор зробив низку заяв.

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План "Б" у разі відмови Путіна від переговорів

Політолог нагадав, що Дональд Трамп не раз озвучував, що хоче бути миротворцем та ініціювати переговори з Путіним про закінчення війни в Україні. З оточення Трампа почали надходити публічні заяви про те, що адміністрація США хоче виступити ініціатором припинення бойових дій.

Однак якщо Путін не піде не переговори, тоді буде реалізований план "Б". Він, зі слів політолога, передбачає посилення тиску на Росію щодо нафти; санкцій; озброєння, яке буде надаватися Україні.

"Нависла пауза. Після того як відбудеться дзвінок між Трампом і Путіним буде ясно, чи поставлена крапка в подальших консультаціях та перемовинах, чи щось буде. Але Путін зробив крок зі свого боку. Неможливо інакше інтерпретувати те, що він сказав. Безумовно в першу чергу він це зробив спеціально для Трампа", – вважає Морозов.

Основні тези Путіна під час розмови з пропагандистом

Розмова російського диктатора з пропагандистом Зарубіним відбулась в машині. Під час інтерв'ю очільник Кремля озвучив, що, на його погляд, Зеленський нелегітимний президент, тому переговорів з ним він вести не буде.

Зовсім неважливо як Путін перекручує тему нелегітимності, він так робив завжди. Увесь період між 2014 та 2022 роками з певною періодичністю і Путін, і спікери Кремля як тільки їм це було вигідно постійно стверджували, що режим у Києві нелегітимний,

– нагадав Морозов.

Зараз Путін вирішив повернутися до цієї риторики. В цьому, за переконанням політолога, проглядається нотка страху перед пропозиціями Трампа, які будуть насуватися.

Друга теза Путіна полягає у тому, що він готовий виділити певних людей для переговорів. Цим, зі слів політолога, він підкреслив, що для нього це будуть зовсім не переговори про мир, а просто консультації на дуже низькому рівні, які можуть тривати роками.

Третя теза Путіна, на яку, за переконанням політолога, будуть реагувати у США та Європі, стосується того, що очільник Кремля озвучив, що якщо Трамп захоче вести переговори, то мають бути визнані вимоги, які той сформував в ультиматумі у червні 2024 року.

Все, що зробив зараз Путін у своїй заяві Трампу, показує, що немає ніяких підстав для торгу і торгуватися він з ним ні про що не буде. Кремль в цій ситуації каже, що або США будуть вести переговори про те, що йому треба, або ніяких переговорів не буде,

– вважає Морозов.

Зазначимо, що громадський діяч Ростислав Мурзагулов, коментуючи інтерв'ю Путіна Зарубіну, висловив думку, що російський диктатор боїться зустрічі з Зеленським. Він вважає, що саме через те, що Путін сам усвідомлює свою нелегітимність, він звинувачує в цьому українського президента.