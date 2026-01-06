Об этом во вторник, 6 января, пишет The New York Times, анализируя последние публичные выступления главы государства, передает 24 Канал.

Как изменился тон Зеленского на фоне нежелания России заканчивать войну?

Автор материала отмечает, что мирные переговоры по Украине прошли десятки этапов, чередуя успехи с провалами. Ранее Зеленский акцентировал на положительных сигналах, в частности заявлял, что потенциальное мирное соглашение якобы готово на 90%.

В то же время готовность России согласиться на любые договоренности остается под вопросом. На этом фоне президент Украины сделал одни из самых скептических заявлений за долгое время.

Я не хочу и не буду ждать еще полгода, надеясь, что, возможно, это сработает. Есть два пути: первый – прекращение войны, второй – подготовка к негативным шагам со стороны России, – приводит NYT слова Зеленского.

После контактов между США и Украиной неурегулированными остаются территориальные вопросы, а также тема контроля над Запорожской АЭС, которая находится под российской оккупацией.

Кроме того, Москва отвергла часть украинских инициатив.

"Я понимаю, что мы очень близки к результатам, но в какой-то момент Россия может все заблокировать", – отметил Зеленский.

Издание также пишет, что кадровые изменения в правительстве и силовых структурах президент подал как необходимый шаг для укрепления устойчивости государства в случае срыва переговоров. По словам Зеленского, эти решения демонстрируют готовность Украины одновременно продолжать дипломатические усилия и готовиться к длительной войне.

В публикации также приводится заявление о том, что альтернативы переговорам под руководством США нет. Попытки Европы взять на себя роль посредника процесс не ускорят.

"Почему?" Ну, здесь же действительно много всего наработано и нам надо уважать работу людей. И уважать время, потому что каждую минуту люди страдают в Украине. И поэтому я считаю, что альтернативы нет", – заявил президент Украины.

