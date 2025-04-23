Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий. По данным СМИ, Рубио не приехал в Лондон из-за отказа Украины признать Крым российским.

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Как будет реагировать Европа

Как отметил Городницкий, с самого начала мирных переговоров ЕС не был посередине между Украиной и Россией. Они находились на стороне нашего государства. Соединенные Штаты ранее поддерживали Украину, но теперь сделались "медиатором" между нами и Россией.

Потом случилась важная история во время встречи Зеленского и Трампа в Белом доме. После конфликта европейские страны поддержали нашего президента и отметили, что будут и в дальнейшем поддерживать наше государство.

Сейчас Рубио не приехал в Лондон. А перед тем были намеки от США, что они могут выйти из переговоров, если не будет результатов.

Сейчас ожидаем комментарии от того же Мерца и Макрона, что они поддерживают Украину. Выбор тут небольшой. Ты или на стороне Украины, или на стороне России. Поэтому и, думаю, в дальнейшем будут на стороне Украины. Другой вопрос – будет ли в дальнейшем консолидированное мнение в ЕС по поддержке Украины. После событий в Белом доме Европа решительно говорила, что будет и в дальнейшем вооружать и финансировать наше государство. Затем они немного дали заднюю. Но сам факт был. И надо посмотреть, будет ли сейчас такое событие,

– отметил.

Сейчас Украина находится в своеобразном переломном моменте, который покажет, действительно ли Соединенные Штаты выйдут из переговорного процесса. Это вполне может произойти.

Напомним, переговоры по мирному соглашению в Лондоне на уровне глав МИД США, Великобритании, Франции, Германии и Украины отменили. Ранее СМИ обнародовали "мирный план" Трампа, который предусматривал прекращение боевых действий и заморозку на нынешней линии фронта. Согласно этому Крым должны были признать российским, а Украина должна была бы отказаться от вступления в НАТО и т.д.

Недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США могут отойти от мирных переговоров, если не будет положительного ответа на их предложения.