Про це 24 Каналу розповів політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький. За даними ЗМІ, Рубіо не приїхав до Лондона через відмову України визнати Крим російським.

До теми Ультиматум США Україні та новий план: хто зірвав переговори в Лондоні і як Америка "вмиває руки"

Як реагуватиме Європа

Як наголосив Городницький, з самого початку мирних переговорів ЄС не був посередині між Україною та Росію. Вони перебували на боці нашої держави. Сполучені Штати раніше підтримували Україну, але тепер зробилися "медіатором" між нами та Росією.

Зрештою важлива історія сталася під час зустрічі Зеленського і Трампа у Білому домі. Після конфлікту європейські країни підтримали нашого президента та наголосили, що будуть і надалі підтримувати нашу державу.

Зараз Рубіо не приїхав до Лондона. А перед тим були натяки від США, що вони можуть вийти з переговорів, якщо не буде результатів.

Зараз очікуємо коментарі від того ж Мерца та Макрона, що вони підтримують Україну. Вибір тут невеликий. Ти або на боці України, або на боці Росії. Тому й, думаю, надалі будуть на боці України. Інше питання – чи буде надалі консолідована думка в ЄС щодо підтримки України. Після подій в Білому домі Європа рішуче говорила, що буде і надалі озброювати та фінансувати нашу державу. Потім вони трохи дали задню. Але сам факт був. І треба подивитися, чи буде зараз така подія,

– зазначив.

Зараз Україна перебуває у своєрідному переломному моменті, який покаже, чи дійсно Сполучені Штати вийдуть з переговорного процесу. Це цілком може статися.

Нагадаємо, переговори щодо мирної угоди у Лондоні на рівні глав МЗС США, Британії, Франції, Німеччини та України скасували. Раніше ЗМІ оприлюднили "мирний план" Трампа, який передбачав припинення бойових дій та заморозку на теперішній лінії фронту. Згідно з цим Крим мали визнати російським, а Україна мала б відмовитися від вступу у НАТО і т.д.

Нещодавно віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США можуть відійти від мирних переговорів, якщо не буде позитивної відповіді на їхні пропозиції.