Хроники "зрады": как народные депутаты манипулируют темой мирных переговоров

2025 год превратил тему переговоров в информационный взрыв. После прихода Дональда Трампа в Овальный кабинет США заговорили о "мирной сделке": были разговоры с Путиным, встречи делегаций в Саудовской Аравии, предложения заключить соглашение о редкоземельных металлах. Каждую неделю – новые заявления, условия, "сливы", а вместе с ними – волны эмоций, предположений и "зрад".

На этом фоне украинские политики – независимо от партийной принадлежности – активно включились в игру. Некоторые транслируют непроверенную информацию, некоторые вырывают слова из контекста, а некоторые сами "дописывают" к официальным заявлениям то, чего там нет. В ход идут комментарии о "тайных сделках", "торговле АЭС" и "продаже недр".

Команда VoxCheck проанализировала публичные комментарии нардепов из разных политических сил и проверила фактологические заявления, которые удалось найти за март 2025 года. В фокусе – все, что касалось переговоров: условий реальных, искаженных и преувеличенных. И отделила факты от громких формулировок, которые часто работают на политическую выгоду, а не на общественную ясность. Результаты – в материале для 24 Канала.

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Кто не пускает Украину в НАТО

Гарантии безопасности – один из ключевых вопросов для Украины в любых переговорах о завершении войны. Речь идет как о стратегических целях вроде вступления в НАТО, так и о двусторонних договоренностях с партнерами. За последний месяц эта тема не раз становилась поводом для политических манипуляций и искаженных трактовок.

Публикация Максима Бужанского от 17 марта 2025 года:

"Непонятно, в какой момент украинский народ сделал этот стратегический выбор, его об этом не спрашивали. Там (в Конституции – 24 Канал) есть курс в НАТО, и мы принимаем это как факт, если уважаем Конституцию. Но для чего врать о выборе украинского народа, которого никто ни о чем не спрашивал?"



Максим Бужанский / Фото с фейсбук-страницы депутата

Так депутат отреагировал на слова министра иностранных дел Андрея Сибиги о том, что курс в НАТО – это выбор украинцев, и он не снимается с повестки дня.

Действительно, 21 февраля 2019 года вступили в силу изменения в Конституцию, которыми закрепили стратегический курс Украины на приобретение членства в ЕС и НАТО. Их инициировал тогдашний президент Петр Порошенко и поддержали 334 народных депутата.

Проведение референдума в этом случае не предусматривалось и не было нужным. Конституция прямо определяет, что референдум обязателен только для изменений в ее разделы:

І "Общие принципы"

III "Выборы. Референдум"

XIII "Внесение изменений в Конституцию Украины"

Курс на НАТО и ЕС ни к одному из них не относится. Поэтому Верховная Рада имела все законные основания принять эти изменения без референдума.

Украина – парламентско-президентская республика, где граждане выбирают депутатов. Те, в свою очередь, принимают решения от имени избирателей, в частности в вопросах внешней политики. Именно так и произошло в 2019 году.

Но и с точки зрения общественной поддержки утверждение Бужанского не выдерживает критики. По данным опроса социологической группы "Рейтинг" в январе 2019 года, 46% украинцев поддерживали вступление в НАТО и 32% были против. При этом с 2014 года эти показатели оставались стабильными – поддержка членства в Альянсе держалась на уровне около 40 – 45%. К тому же с началом полномасштабного вторжения поддержка только возросла. По данным того же "Рейтинга", в феврале 2024 года 77% украинцев были "за" вступление в НАТО, только 5% – "против". Эта тенденция заметна и в других исследованиях: в сентябре Центр Разумкова зафиксировал еще более высокую поддержку – среди тех, кто готов принять участие в референдуме, 86% поддержали вступление, 10% – выступили против.

Опрос группы "Рейтинг" за январь 2019 года

Поэтому утверждение, что "украинский народ ничего не выбирал", – не только юридически некорректно, но и игнорирует реальные настроения общества. Курс на НАТО соответствует как законодательству, так и воле большинства граждан.

Публикация Алексея Гончаренко от 14 марта 2025 года:

Вступление Украины в НАТО больше не рассматривается, – генсек Рютте.



Алексей Гончаренко / Фото "Европейской солидарности"

Этот тезис активно распространяли медиа, ссылаясь на интервью генерального секретаря НАТО Марка Рютте для Bloomberg. На самом деле ни о каком "исключении Украины из процесса вступления" в разговоре речь не шла.

Интервью состоялось 14 марта 2025 года. В контексте обсуждения потенциального 30-дневного прекращения огня между Украиной и Россией, ведущая спросила: "Он (Дональд Трамп) уже исключил вступление Украины в НАТО из обсуждения, поэтому Украине остается спросить: как мы можем быть уверенными в своей безопасности?", после чего Рютте ответил коротким "угу". Это слово, однако, не было подтверждением тезисов ведущей, а лишь реакцией на само построение вопроса.

В своем полном ответе Рютте вообще не упоминал вступление Украины в НАТО. Вместо этого он отметил, что по словам Трампа, "мирное соглашение относительно Украины должно быть долговременным и надежным" и "Путин не должен иметь возможности повторить агрессию".

В тот же день вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министр юстиции Ольга Стефанишина подтвердила, что вопрос исключения Украины из будущего членства в НАТО не поднимался во время официальных контактов.

Членство Украины в НАТО – тема сложная и политически чувствительная, особенно учитывая позицию США. Но конкретно Рютте не заявлял, что вступление Украины вообще сняли с повестки дня.

Кто отдает АЭС Трампу

Публикация Ирины Геращенко от 20 марта 2025 года:

Это ненормально, когда украинцы узнают из западных СМИ, что еще из украинской собственности пообещал отдать Зеленский. Сначала минералы, теперь – атомные станции.



Ирина Геращенко / Фото с фейсбук-страницы депутата

Публикация Алексея Гончаренко от 21 марта 2025 года:

Зеленский действительно предложил Трампу наши атомные станции.

Оба заявления появились на фоне резонанса вокруг телефонного разговора между Зеленским и Трампом 19 марта 2025 года. Ему предшествовал звонок Трампа к Путину, во время которого обсуждали возможное 30-дневное прекращение огня.

После звонка на сайте Белого дома опубликовали заявление: "Он (Трамп – 24 Канал) сказал, что Соединенные Штаты могли бы быть очень полезными в управлении этими станциями благодаря своему опыту в энергетике и коммунальном хозяйстве. Американская собственность на эти станции была бы лучшей защитой этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической системы". Это заявление опубликовал Белый дом – и оно касалось видения роли США, а не каких-то предложений от Украины. В официальном сообщении Офиса Президента Украины таких формулировок не было.

Вечером того же дня Зеленский провел онлайн-брифинг с журналистами, где опроверг информацию о якобы передаче украинских АЭС в собственность США. По его словам, в разговоре речь шла исключительно о Запорожской атомной электростанции, которая находится под временной оккупацией. А уже 20 марта, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере, Зеленский уточнил:

Если хотят инвестировать, модернизировать – это другой вопрос. Он открыт, мы можем об этом говорить. Но вопрос собственности мы точно не обсуждали с президентом Трампом.

23 марта в Саудовской Аравии состоялся новый раунд переговоров между украинской и американской сторонами, во время которого обсуждали безопасность энергетических объектов и критической инфраструктуры. Ни в одном из надежных медиа, официальных сообщений или комментариев участников не говорилось о том, что в Эр-Рияде украинские АЭС пообещали передать в собственность США.

Следовательно, утверждения, якобы Украина "отдает американцам атомные станции", являются безосновательными и базируются на преувеличении отдельных формулировок.

Кто едет на переговоры от Украины

Публикация Петра Порошенко от 25 марта 2025 года:

Вчера в вечернем брифинге президента США Дональда Трампа я с удивлением услышал, что переговоры в Саудовской Аравии идут очень хорошо. Оказывается, что обсуждается не вопрос мира и прекращения огня, а территории, карты, передача атомных электростанций в собственность, расширение соглашения о полезных ископаемых, судьба портов и железных дорог... Кто уполномочил украинскую делегацию, состав которой доподлинно неизвестен, обсуждать именно эти вопросы? Ни они, ни президент таких полномочий не имеют. Их имеет Верховная Рада Украины.



Петр Порошенко / Фото с фейсбук-страницы депутата

На самом деле состав переговорной группы в Саудовской Аравии обнародовали еще до начала переговоров, 15 марта, в распоряжении Владимира Зеленского. Туда вошли:

Андрей Ермак – руководитель Офиса Президента;

Андрей Сибига – министр иностранных дел;

Рустем Умеров – министр обороны;

Павел Палиса – заместитель руководителя Офиса Президента.

К тому же, как мы уже разбирали выше, передача украинских АЭС в собственность США – это лишь слухи. И нет доказательств того, что именно Украина инициировала разговор о праве собственности на электростанции.

Порошенко утверждает, что делегация не имела права обсуждать вопросы, которые не касаются непосредственно мира. Но Статья 106 Конституции предоставляет президенту полномочия "представлять государство в международных отношениях, осуществлять руководство внешнеполитической деятельностью государства, вести переговоры и заключать международные договоры".

Создание переговорной группы через президентские распоряжения является законной устоявшейся практикой – собственно, при каденции Порошенко указы о формировании делегаций так же подписывались от имени президента. Верховная Рада может формировать парламентские делегации, но не для переговоров такого уровня и не о завершении войны.

Публикация Юлии Тимошенко от 8 марта 2025 года:

Если война в Украине завершится раньше 2030 года, Россия сможет использовать свои ресурсы для агрессии против Европы раньше, чем ожидалось. Это сенсационное заявление сделал сегодня глава немецкой разведки Бруно Каль, чем впервые официально подтвердил то, во что нам так не хотелось верить. Ценой самого существования Украины и ценой жизней сотен тысяч украинцев кто-то решил заплатить за "обессиливание" России ради безопасности в Европе?



Юлия Тимошенко / Фото с фейсбук-страницы депутата

Чтобы разобраться, корректно ли передали смысл чьего-то тезиса, всегда стоит заглянуть в первоисточник. В интервью глава разведки Германии сказал:

"У России есть соображения относительно того, чтобы проверить, насколько надежной является 5 статья (договора НАТО о коллективной обороне – 24 Канал)... Мы очень надеемся, что не окажемся в положении, в котором придется проверять, действует ли статья, но мы должны исходить из того, что Россия хочет подвергнуть испытанию единство Запада".

На вопрос интервьюера, может ли это произойти в 2029 – 2030 годах, Каль ответил:

Этот временной промежуток основывается на очень надежных данных, но, конечно, он также зависит от конкретного развития событий. Если война в Украине затихнет раньше, то все ресурсы россиян могут создать угрозу для Европы гораздо раньше, чем мы рассчитывали. Я не хочу сейчас называть никаких дат, но все взаимосвязано. Более быстрое окончание войны в Украине позволит россиянам использовать свою энергию там, где они действительно хотят, а именно против Европы.

Получается, Каль лишь констатировал факт: чем раньше закончится война в Украине, тем раньше Россия сможет переключить свои силы на Европу. В его заявлении нет ничего о том, что война в Украине должна длиться дольше ради безопасности Европы, или что украинцев используют как щит для истощения России. Но Тимошенко, как и, кстати, Алексей Гончаренко, перекрутили заявление разведчика, сделав вывод, что войну надо немедленно заканчивать. Хотя не совсем понятно, к кому они обращаются, ведь единственная причина, почему война продолжается, – это желание России ее продолжать.

Кто, что и где подписывает

Публикация Дмитрия Разумкова от 12 марта 2025 года:

Давайте посмотрим, что требовал Зеленский, когда планировал подписывать договор (о редкоземельных металлах – 24 Канал). Он сказал, что без гарантий безопасности не будет ничего подписывать. Через четыре дня что сделал Зеленский, самый мощный дипломат и последовательный политик Украины? Он сказал, что готов подписать что угодно и где угодно.



Дмитрий Разумков / Фото с фейсбук-страницы депутата

Этот кейс похож на перекручивание слов немецкой разведки от Юлии Тимошенко – Разумков подменил понятия, в результате процитировав слова Зеленского в совершенно другом контексте. Вероятнее всего, он ссылается на сообщение Владимира Зеленского в соцсети Х от 4 марта 2025 года, где тот заявил, что Украина готова подписать соглашение о минералах "в любое время и в любом удобном формате". Иначе в открытых источниках нет никаких подтверждений того, что Зеленский дословно говорил о готовности "подписать что угодно и где угодно", как утверждает Разумков.

Хотя фраза "в любое время и в любом удобном формате" может трактоваться по-разному, в этом контексте она скорее считывается как проявление готовности к переговорам и поиску компромисса после спора Зеленского и Трампа в Овальном кабинете, а не как безусловное принятие любых предложений. Этим Украина демонстрирует стремление к развитию диалога, пытаясь показать мировому сообществу очевидное – что именно Россия препятствует переговорному процессу и затягивает время. В то же время официальная позиция Украины по соглашению остается неизменной: переговоры с США продолжаются, окончательный вариант документа должен учитывать интересы обеих сторон, и Зеленский не отказывается от гарантий безопасности.

Что касается вопросов безопасности, президент недавно уточнил, что соглашение о полезных ископаемых не предусматривает положений о вступлении Украины в НАТО. Также пока в нем нет пунктов о гарантиях безопасности от США. Впрочем, на момент заявления Разумкова и после него, Украина продолжает настаивать на гарантиях безопасности – их обеспечение остается приоритетом внешней политики Украины.

Почему политики манипулируют

Переговорный процесс продолжается, и в ближайшее время будут появляться новые детали, а с ними – свежие комментарии политиков на эту тему. Некоторые из них были и, скорее всего, будут откровенно манипулятивными или вовсе лживыми – часть нардепов не гнушаются эксплуатировать тему переговоров в собственных интересах. Кто-то между строк пытается дискредитировать политических оппонентов, кто-то пробует педалировать тему проведения выборов, а кто-то просто сеет зраду, будто негативных настроений в обществе и без того недостаточно. Критика власти и политический диалог чрезвычайно важны, но нужно отличать конструктив от спекуляций. На что мы советуем обращать внимание в заявлениях политиков о переговорах:

манипуляции фактами, перекручивания и преувеличения, подмена понятий;

упреки в сторону оппонентов, которые не выдерживают проверки реальными данными;

попытки "посеять зраду" и сыграть на эмоциях для донесения нужных нарративов.

Поэтому, пока Украина ищет компромиссное решение между реализацией переговорных требований и защитой национальных интересов, нам стоит продолжать поддерживать Силы обороны, следить за развитием переговоров и всегда ставить под сомнение публичные заявления, часть из которых скорее не об общественной пользе, а о политическом интересе.