Занят другим: о чем свидетельствует реакция Трампа на стамбульские "переговоры"

Ситуация с мирными переговорами выглядит абсолютно абсурдной. Диктатор Путин снова пытается воспользоваться "помощью" от Дональда Трампа.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель Аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, отметив, что Украина неоднократно демонстрировала, что является надежным партнером, на которого можно положиться. Россия делает что захочет. И ситуация с мирными переговорами еще раз это демонстрирует.

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Какую ошибку совершил Трамп

Как отметил Рыбачук, так называемые мирные переговоры в Турции сейчас идут только из-за того, что Трамп сделал пост, где требовал, чтобы Украина немедленно согласилась на встречу в Турции. Президент США снова своими действиями несколько помогает россиянам.

Накануне лидеры "Коалиции решительных" собрались в Киеве, где предупреждали – если Путин не пойдет на прекращение огня 12 мая, то будут более жесткие санкции. Трамп прервал эти действия и продвинул идею о встрече в Стамбуле. В конце концов Путин туда не приехал, а прекращения огня – нет.

Трамп говорит, что надо встретиться в Стамбуле. Он якобы не понимает, что происходит, и хочет увидеть в Стамбуле позицию каждой из сторон. Украинская делегация приехала. Со стороны Кремля идет откровенный фарс. Так Трамп еще и говорит, что понимает, почему Путин не приехал в Стамбул. Потому что Трамп туда не приехал,

– сказал Рыбачук.

Вероятнее всего, результаты переговоров в Турции будут никакими. При этом Трамп не захочет запускать жесткие санкции против России. Хотя это реальный инструмент, как заставить Кремль к адекватным переговорам.

Диктатор Путин надеется, что ему удастся избежать санкций. Он попытается втянуть в Украину в бесконечные переговоры без приостановления боевых действий. Тут инициативу может перехватить Европа, которая действительно должна была бы сдержать свои слова и начать еще жестче действовать против России.

Европа должна сказать, что идет на жесткие санкции против России и увеличивает поставки оружия, чтобы Украина смогла военным способом заставить Россию пойти на переговоры. Поддержит ли Трамп такую позицию? Что-то мне подсказывает, что Трамп скажет: "Встречи состоялись. Давайте искать мирных переговоров, потому что гибнут люди",

– подчеркнул Рыбачук.

Добавим, переговоры украинской и российской делегации должны состояться в Стамбуле 16 мая. По данным СМИ, они пройдут именно в двустороннем формате.