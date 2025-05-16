Занят другим: о чем свидетельствует реакция Трампа на стамбульские "переговоры"
- Ситуация с мирными переговорами выглядит довольно абсурдно. Вероятнее всего, переговоры завершатся без результата.
- Диктатор Путин хочет втянуть Украину в бесконечные переговоры. Но прекращать огонь он не будет.
- Председатель Аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук предположил, усилит ли Трамп санкции против России.
Ситуация с мирными переговорами выглядит абсолютно абсурдной. Диктатор Путин снова пытается воспользоваться "помощью" от Дональда Трампа.
Об этом 24 Каналу рассказал председатель Аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, отметив, что Украина неоднократно демонстрировала, что является надежным партнером, на которого можно положиться. Россия делает что захочет. И ситуация с мирными переговорами еще раз это демонстрирует.
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Какую ошибку совершил Трамп
Как отметил Рыбачук, так называемые мирные переговоры в Турции сейчас идут только из-за того, что Трамп сделал пост, где требовал, чтобы Украина немедленно согласилась на встречу в Турции. Президент США снова своими действиями несколько помогает россиянам.
Накануне лидеры "Коалиции решительных" собрались в Киеве, где предупреждали – если Путин не пойдет на прекращение огня 12 мая, то будут более жесткие санкции. Трамп прервал эти действия и продвинул идею о встрече в Стамбуле. В конце концов Путин туда не приехал, а прекращения огня – нет.
Трамп говорит, что надо встретиться в Стамбуле. Он якобы не понимает, что происходит, и хочет увидеть в Стамбуле позицию каждой из сторон. Украинская делегация приехала. Со стороны Кремля идет откровенный фарс. Так Трамп еще и говорит, что понимает, почему Путин не приехал в Стамбул. Потому что Трамп туда не приехал,
– сказал Рыбачук.
Вероятнее всего, результаты переговоров в Турции будут никакими. При этом Трамп не захочет запускать жесткие санкции против России. Хотя это реальный инструмент, как заставить Кремль к адекватным переговорам.
Диктатор Путин надеется, что ему удастся избежать санкций. Он попытается втянуть в Украину в бесконечные переговоры без приостановления боевых действий. Тут инициативу может перехватить Европа, которая действительно должна была бы сдержать свои слова и начать еще жестче действовать против России.
Европа должна сказать, что идет на жесткие санкции против России и увеличивает поставки оружия, чтобы Украина смогла военным способом заставить Россию пойти на переговоры. Поддержит ли Трамп такую позицию? Что-то мне подсказывает, что Трамп скажет: "Встречи состоялись. Давайте искать мирных переговоров, потому что гибнут люди",
– подчеркнул Рыбачук.
Добавим, переговоры украинской и российской делегации должны состояться в Стамбуле 16 мая. По данным СМИ, они пройдут именно в двустороннем формате.