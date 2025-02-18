Имеет свой интерес: Турция может быть готова к конфронтации с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство ожидает гарантий безопасности от США, ЕС и от Турции. Украинский лидер провел переговоры с главой Турции Реджепом Эрдоганом. Однако неизвестно, о каких именно гарантиях безопасности говорится.

В частности, известно, что Турция имеет свои интересы в Сирии, в Черном, Азовском море. Это 24 Каналу отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

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"Турция в своем регионе тоже хочет быть гегемоном. Она имеет свои интересы в Сирии, особенно на территории, где предварительно были российские войска. Кстати, в Сирии и американцы, и турки примерно имеют свой интерес", – сказал он.

Обратите внимание! Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил свою страну как место для будущих переговоров Соединенных Штатов, Украины и России. Также он подтвердил полную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Что могли обсуждать на переговорах

Иван Тимочко отметил, что в странах НАТО есть две крупнейшие армии – в США и Турции. Штаты имеют количественно миллион 300 тысяч, Турция 450 тысяч. Если каждая страна-член НАТО, которая имеет, например, более 100-тысячную армию, какой-то процент их войска будет приобщаться к миротворческому контингенту в Украине, то условно 1% от американской армии и 1% от турецкой армии – это абсолютно разная величина. Всего лишь 10 стран НАТО имеют армию более 100 тысяч человек.

Если мы говорим сейчас о миротворческих контингентах, то мы понимаем, в чем здесь суть. Кроме того, уверен, что Турция имеет свой интерес в Черном море, в Азовском море и, наверное, к Каспию. В Босфоре и Дарданелле турки остановили перемещение российских кораблей и очень ограничили даже проход российских гражданских суден. Поэтому, возможно, в том плане идут переговоры,

– предположил он.

Кроме того, огромный военно-промышленный гигант Baykar, производитель "Байрактара", открыл свой завод в Украине. Эта компания достигла очень высокого уровня в проектировании и разработке новых моделей беспилотников.