Зокрема, відомо, що Туреччина має свої інтереси Сирії, у Чорному, Азовському морі. Це 24 Каналу зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

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"Туреччина у своєму регіоні теж хоче бути гегемоном. Вона має свої інтереси в Сирії, особливо на території, де попередньо були російські війська. До речі, у Сирії і американці, і турки приблизно мають свій інтерес", – сказав він.

Зверніть увагу! Президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував свою країну як місце для майбутніх переговорів Сполучених Штатів, України і Росії. Також він підтвердив повну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Що могли обговорювати на перемовинах

Іван Тимочко зазначив, що у країнах НАТО є дві найбільші армії – у США та Туреччині. Штати мають кількісно мільйон 300 тисяч, Туреччина 450 тисяч. Якщо кожна країна-член НАТО, яка має, наприклад, понад 100-тисячну армію, якийсь відсоток їхнього війська буде долучатися до миротворчого контингенту в Україні, то умовно 1% від американської армії та 1% від турецької армії – це абсолютно різна величина. Загалом лише 10 країн НАТО мають армію понад 100 тисяч осіб.

Якщо ми говоримо зараз про миротворчі контингенти, то ми розуміємо, у чому тут суть. Окрім того, впевнений, що Туреччина має свій інтерес у Чорному морі, в Азовському морі і, напевно, до Каспію. У Босфорі та Дарданелли турки спинили переміщення російських кораблів і дуже обмежили навіть прохід російських цивільних суден. Тому, можливо, у тому плані йдуть переговори,

– припустив він.

Крім того, величезний військово-промисловий гігант Baykar, виробник "Байрактару", відкрив свій завод в Україні. Ця компанія досягла дуже високого рівня у проєктуванні і розробці нових моделей безпілотників.