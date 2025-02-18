Путин начинает расставлять переговорные ловушки: чем они опасны для Украины

Кремлевский диктатор Владимир Путин постоянно заявляет о якобы "нелегитимности" Президента Украины Владимира Зеленского. Россия хочет, чтобы в нашем государстве прошли выборы.

В частности, впоследствии россияне могут требовать, чтобы в выборах участвовали все запрещенные пророссийские партии. Политолог Владимир Фесенко озвучил 24 Каналу мнение, что это опасно для Украины, но власть и общество не позволят этому произойти.

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Россияне продолжат манипулировать

Владимир Фесенко отметил, что все эти разговоры о якобы "нелегитимности" Зеленского – это политические манипуляции. Требование россиян – провести выборы, чтобы подписание большого соглашения было от легитимного руководителя Украины, чей мандат будет подтвержден новыми выборами и так далее.

Однако на самом деле россиян не интересует легитимное руководство нашего государства. Для них любое руководство независимой, суверенной Украины, которая не подчиняется России, будет нелегитимным.

Думаю, здесь они начинают расставлять переговорные ловушки. В частности, если американцы согласятся на тему выборов до подписания какого-то мирного соглашения, тогда россияне начнут выдвигать требования. Например, они будут говорить, что обязательно надо, чтобы в выборах приняли участие пророссийские политические силы. В частности, те, которые запрещены решением СНБО,

– предположил политолог.

Безусловно, этого не примет украинское общество. Владимир Зеленский также не позволит, чтобы эти партии участвовали в выборах. Россияне же будут манипулировать этим и говорить, что "Украина не хочет демократических выборов". Однако украинцам не нужно восстановление российской пропаганды.

"Россияне могут этим воспользоваться и требовать возобновления трансляции российских телеканалов в Украине и так далее. Это очень серьезная переговорная ловушка, которую могут расставлять россияне по теме выборов. Думаю, что в Москве понимают, что не победит их кандидат на выборах. Но им важно восстановить, легализовать пророссийские политические силы в Украине и вновь распространить российское информационное пространство на Украину. Это опасно", – объяснил Фесенко.

По его словам, заранее украинским переговорщикам надо ставить жесткие требования. В частности, о том, что пророссийские политические силы не будут участвовать в украинских выборах, потому что это неприемлемо для украинского общества.