Комментируя итоги встречи, в Белом доме назвали дискуссии между Вашингтоном и Москвой "шагом к миру". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Что заявили в Белом доме

Пресс-секретарь администрации президента США Кэролайн Левитт отметила, что кроме встречи с россиянами, американская сторона также общается напрямую с Зеленским и европейскими партнерами.

По ее словам, Дональд Трамп, в частности, имел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а на следующей неделе в Белом доме будет премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Мы обеспечиваем, чтобы все стороны были услышаны. Но надо говорить с обеими сторонами войны, чтобы действительно договориться и решить проблему. И это важный первый шаг к миру,

– заявила она.

К слову, в свою очередь по результатам встречи россияне заявили о "лучшем понимании американской стороны" позиции Москвы. В Кремле назвали разговор представителей России и США "очень полезным".