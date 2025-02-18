Коментуючи підсумки зустрічі, у Білому домі назвали дискусії між Вашингтоном і Москвою "кроком до миру". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

Дивіться також Угода з дияволом, про яку мріяв Путін: чого досягла Росія на переговорах зі США в Ер-Ріяді

Що заявили у Білому домі

Прессекретарка адміністрації президента США Керолайн Левітт зазначила, що крім зустрічі з росіянами, американська сторона також спілкується напряму з Зеленським та європейськими партнерами.

За її словами, Дональд Трамп, зокрема, мав телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, а наступного тижня в Білому домі буде прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Ми забезпечуємо, щоб усі сторони були почуті. Але треба говорити з обома сторонами війни, щоб справді домовитись і розв'язати проблему. І це важливий перший крок до миру,

– заявила вона.

До слова, своєю чергою за результатами зустрічі росіяни заявили про "краще розуміння американської сторони" позиції Москви. У Кремлі назвали розмову представників Росії та США "дуже корисною".