Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю кремлівського пропагандиста Сєргєя Лаврова, який був присутній на переговорах.

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Про що домовлялися США та Росія

Лавров озвучив частину домовленостей зі США.

Американська сторона почала краще розуміти нашу позицію. Це була дуже корисна розмова,

– заявив глава російського МЗС.

Він також заявив, що "необхідно зняти перепони" часів Байдена, які ускладнюють роботу дипломатів. Так країна-терористка намагається скасувати "постійні вигнання та арешти нерухомості" росіян. А ще – вирішити проблеми із банківськими переказами.

"Росія та США погодилися, що коли їхні інтереси не збігаються, їм потрібно не провокувати конфлікт, а вирішувати проблеми", – заявив пропагандист.

Він також додав, що тепер консультації Росії та США щодо війни в Україні будуть регулярними.

Окрім того, Лавров заявив, що не бачив повідомлень про триступеневий мирний план. Також він назвав неприйнятною появу західних військ в Україні.

"Росія та США домовилися, що необхідно зняти перепони для взаємовигідного економічного співробітництва", – додав росіянин.

Звісно, російська делегація не обійшлася без брехні і на цій зустрічі. Так, американська сторона запропонувала мораторій на атаки на енергооб'єкти.

"Так, атака українських дронів на нафтоперекачувальну станцію в Краснодарському краї – це по суті напад на енергетичну інфраструктуру Казахстану. Росія ніколи не наражала на небезпеку систему енергопостачання України. Москва завдає ударів тільки тим об'єктам, які обслуговують ЗСУ", – цинічно заявив Лавров.