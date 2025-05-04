Уильям Браудер, внешний враг Путина номер один и гендиректор Hermitage Capital Management, в разговоре с 24 Каналом оценил позицию администрации Дональда Трампа в отношении Украины и России. Также Владимир Зеленский отметил, что Киев не будет признавать юридически любые временно оккупированные территории. По его словам, только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими.

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Это не дело Путина

Браудер заметил, что "предложение" Трампа о возможном признании Крыма российским со стороны Украины, является ужасным.

Зеленский не может это принять, он не имеет такой юридической возможности, даже если бы и хотел,

– подчеркнул он.

Также и Европа, по его словам, не считает это соглашение справедливым.

Основная проблема в том, что это фактически вознаграждает Владимира Путина за агрессию. Это не приносит справедливости за ущерб нанесенный Украине и за всех убитых,

– отметил гендиректор Hermitage Capital Management.

В то же время, по его мнению, Соединенные Штаты дают Путину слишком много. Фактически ему говорят: "Все, что ты "получил", можешь оставить себе, никаких последствий не будет, санкции снимут и еще получишь официальное признание Крыма".

Это – катастрофа, об этом не может говориться вообще,

– уверен он.

В свою очередь, по данным западных СМИ, США, вероятно, будут требовать, чтобы Россия признала право Украины на свою армию и оборонную промышленность как часть мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Путин не может решать, будет ли Украина иметь собственные Вооруженные Силы,

– сказал Уильям Браудер.

По его словам, Украина – суверенное государство, которое имеет право на свои Вооруженные Силы. Это не дело Путина. Абсурд, что он вообще имеет слово в этом вопросе.

К слову, исполнительный директор Центра политологических исследований "Пента" Александр Леонов, комментируя предложение Трампа по Крыму, заметил, что для США "эта история сомнительна", ведь Конгресс ранее принял законопроект о непризнании полуострова за Россией. Поэтому по мнению Леонова, маловероятно, что Конгресс изменит решение по просьбе Трампа.