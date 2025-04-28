Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Центра политологических исследований "Пента" Александр Леонов, отметив, что в то же время нашу страну решительно поддерживает Европа. Киеву стоит говорить с Трампом и давать свои предложения.

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Какое соглашение Украине предлагает Трамп

По словам исполнительного директора, на переговоры повлияло подключение европейских стран, чего очень не хотела Россия. Присоединение Европы укрепило позицию Украины и доказало США, что переговоры по торговле и Китаю являются неотъемлемой частью переговоров о безопасности, в частности, нашей страны.

"Поэтому если бы Трамп не хотел, ему не удастся выйти из переговорного процесса. Украина – часть большого разговора с Европой. Без гарантий безопасности двигаться дальше будет невозможно", – сказал он.

Поскольку Европа против признания Крыма российским, возможно получится добиться определенных уступок со стороны США по формулировкам. Именно они важны и могут помочь в будущем изменить соглашение. Более того, сейчас США предлагают Украине отказаться от вступления в НАТО по своей инициативе. В то же время без согласия Вашингтона наша страна все равно не может стать членом Альянса.

Важно, чтобы Украина не брала на себя таких категорических обязательств. По Крыму – для самих США эта история сомнительна, ведь Конгресс ранее принимал законопроект о непризнании полуострова за Россией. Маловероятно, что Конгресс изменит решение по просьбе Трампа,

– подчеркнул Леонов.

Исполнительный директор добавил, что встреча Владимира Зеленского и Трампа в Ватикане доказала, что с президентом США можно и нужно разговаривать. Нужно также предлагать реальные планы, ведь лидер США формирует их из тех, поступающих к нему извне. Хотя Трамп имеет специфические взгляды, нельзя позволить, чтобы он концентрировался на общении с россиянами.

К слову, Зеленский сообщил, что Украина на встрече в Лондоне ответила на мирный план США ответила на мирный план США собственными предложениями по миротворческому контингенту и защите по 5-й статье договора НАТО. Кроме того, говорится также об отсутствии ограничений для Вооруженных Сил Украины.