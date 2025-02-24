По мнению политолога-американистки Александры Филиппенко, которым она поделилась с 24 Каналом, Трамп создает такую атмосферу относительно переговоров, что все, кто находится в медийном поле и потребляет информацию, становятся участниками этого переговорного процесса. К слову, в Белом доме в субботу, 22 февраля, заявили, что "российско-украинский конфликт" может завершиться "на этой неделе".

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Давит на все стороны

Политолог отметила, что появляется информация о том, что в случае не подписания Украиной соглашения о редкоземельных металлах, США могут отключить ее от спутниковой системы Starlink. Затем выяснилось, что Польша будет платить абонплату за спутниковую интернет-связь для Украины.

В то же время давление со стороны США осуществляется и на Россию. Западные СМИ сообщили, что США рассматривает одну из гарантий безопасности для Украины ее автоматическое вступление в НАТО в случае, если Россия нарушит договоренности.

Происходит переговорный процесс. США угрожают забрать что-то у одной из сторон, потом у другой. Далее говорят, что что-то дадут одной и другой. Давление на одну и другую стороны – это и есть переговорный процесс. Однако самое ужасное, что все мы принимаем в нем участие,

– подчеркнула Филиппенко.

Ранее, по ее словам, переговоры проходили за закрытыми дверями, продолжались очень долго и стороны через длительное время приходили к согласию. А сейчас все мы являемся свидетелями бесконечных информационных атак.

Дональд Трамп, например, говорит, что Владимир Зеленский – "диктатор". Он вбрасывает эту информацию. В то же время проводится социологический опрос среди граждан США, и по его результатам, Владимира Путина считают диктатором 71% американцев, Трампа – 41%, а Зеленского – только 22%. Такие вещи также имеют значение,

– подчеркнула Александра Филиппенко.

Трамп, как считает политолог, осознает, если у него будет низкая поддержка американцев, то это приведет к противостоянию в его Республиканской партии. Тогда партия сплотится против него.

Также вопрос завершения войны в Украине очень важен и главное прекратить огонь и гибель людей. Однако, по ее словам, проблема в том, какой ценой этого пытается достичь Трамп.

Отметим, что общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин считает, что никто в Белом ломе не может сдержать Трампа от циничных речей и непродуманных действий. В частности Трамп ежедневно давит на Украину и пытается поставить новые рамки, чтобы загнать украинцев в тупик. По словам политического деятеля, Трамп "пошел в разнос", его окружают люди, поддерживающие его поступки. Но Рашкин считает, что Трампу "это не сойдет с рук".