Путин вновь упомянул "Стамбул": политолог рассказал, как Украина может это использовать

Российский диктатор заявил о готовности к переговорам, но на основе Стамбульских протоколов и договоренностей с США, достигнутых после его встречи с Трампом в Анкоридже летом 2025 года. То, что Путин упомянул о "Стамбуле", украинская сторона может использовать в своих интересах.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Владимир Фесенко, напомнив, что во время Стамбульских переговоров 2022 года Украина предлагала определенные компромиссы, но на тот момент еще не произошла аннексия четырех ее областей.

Смотрите также "Это неизбежно произойдет": откровенный разговор с политологом о сценариях окончания войны и перемирии

Каким должен быть ответ Киева на заявление Путина?

Политолог подчеркнул, что, учитывая это, украинская сторона может официально заявить, что если Путин хочет переговоров на основе Стамбульских протоколов, то должно быть предварительная условие: отмена решения о "присоединении" к России украинских областей (Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской). По словам Фесенко, если российский диктатор так стремится вернуться к стамбульскому формату, то следует вернуться и к вопросу о 4-х регионах Украины, но для Кремля это неприемлемо.

Это наш ответ на российскую идею о "Стамбуле". Тогда украинская сторона предлагала такой компромиссный вариант: вопрос о статусе Крыма и Донбасса должен быть отложен на 10 лет. На этот период он бы оставался неопределенным. Это не означало нашего отказа от них. Об этом тоже можно напомнить, что Россия формально на это согласилась,

– заявил Фесенко.

По словам политолога, ключевым моментом в любых переговорах должно быть прекращение огня, как это было в случае между Ираном и США. Фесенко подчеркнул, что положительным является то, что Вашингтон считает, что именно таким образом нужно двигаться в контексте российско-украинских мирных переговоров. Однако Россия к этому пока не готова, поэтому нужно приложить усилия, чтобы Путин "созрел". Этому, в частности, способствуют активные действия украинских Сил обороны.

Подробнее о настроениях в Кремле: смотрите в видео

Возможно, речь пойдет не о полном прекращении огня, а о поэтапном, как об этом пытались договориться в марте 2025 года. Тогда это не сработало, но сейчас ситуация для россиян значительно изменилась.

"То, что они поднимают тему переговоров – это уже хорошо. Они понимают, что другого выхода не будет. Для меня было показательным то, что высказался Бортников, руководитель ФСБ. Это очень влиятельная в российской власти структура. Он сказал, что им не нравится Зеленский, но разговаривать не с кем, кроме него. То есть он признал, что переговоры возможны", – пояснил политолог.

Почему в Кремле заговорили о переговорах?

Фесенко подчеркнул, что украинские удары по российским НПЗ, Крыму, топливный кризис, сложившийся на полуострове и в самой России, сегодня влияют на решения в Москве. Разговоры о возобновлении переговоров начались из-за того, что состоялось совещание Путина с руководством по поводу проблем, возникших у россиян из-за атак ВСУ.

Политолог обратил внимание на забавное распоряжение главы Кремля "свести к нулю последствия украинских ударов". Однако непонятно, как именно его указание будут выполнять, ведь проблема, в частности, с нехваткой топлива только обостряется.

Он уже отдавал приказы взять Киев за 3 дня. Что было дальше – мы знаем. То же самое будет и в этом случае. Путин пытается демонстрировать своей публике, плебсу, что он что-то делает, потому что в России уже откровенно кричат даже "военкоры",

– рассказал Фесенко.

Они возмущались отсутствием реакции Кремля на происходящие события и решений по устранению проблем, которые все больше нарастают. А удары СОУ на этом фоне только усиливаются. Поэтому Путин был вынужден демонстрировать реакцию, созывать совещание и даже (в первую очередь для российской аудитории) возвращаться к теме переговоров с Украиной, чтобы успокоить население и делать вид, что рассматривает сценарий достижения договоренности с Киевом.