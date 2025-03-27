Трамп много поставил на переговоры: когда в США поймут, что Россия просто тянет время

Президент США Дональд Трамп предположил, что Россия может затягивать мирные переговоры с Украиной для того, чтобы выиграть время. Он заинтересован как можно скорее выйти из вопроса войны в Украине, достигнув любого формата ее урегулирования.

Трампу важно что-то показать своим избирателям, поэтому он дальше будет пытаться достигать какого-то прекращения огня. Это 24 Каналу отметил политолог, проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский.

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"Он будет пробовать. Он очень много поставил на эти переговоры. Ему нужно демонстрировать, это было одно из его прямых обещаний. От него ожидают что-то его избиратели", – подчеркнул он.

Обратите внимание! Дональда Трамп считает, что Кремль хочет завершить войну, но может использовать тактику затягивания переговоров для достижения более выгодных условий. Он добавил, что использовал подобную тактику в бизнесе, "когда не хотел подписывать контракт, но хотел остаться в игре".

Трамп делает много попыток

Дмитрий Шеренговский отметил, что такой тип войны быстро не развязывается. Украинская и российская стороны сейчас имеют возможность продолжать боевые действия. Россия просто затягивает мирные переговоры.

Когда Трамп не будет говорить слова "может", а убедится, что идет затягивание этого процесса, мы "танцуем" вокруг маленьких вопросов, что он будет делать? Если он начнет давить на Россию, то можем надеяться, что США перепробовав различные методы, будут такими, которые нам нужны. То есть теми, которые давят на Россию и заставляют к перемирию,

– сказал политолог.

С другой стороны, Трамп делает много попыток, чтобы найти какой-то удобный формат переговоров, которые позволили бы показать, что какие-то договоренности достигнуты. Американский лидер хочет презентовать миру свою победу. Если это будет поэтапно и очень долго, то стоит вопрос, хватит ли у президента Штатов на это сил и желания.