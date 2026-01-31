2026 год станет ключевым: эксперт дал прогноз на переговоры и три сценария завершения войны

2026 год может стать ключевым для мирных переговоров между Украиной и Россией, ведь от того, как будет разворачиваться дипломатический процесс, будет зависеть дальнейшее развитие войны. Разговоры об "энергетическом перемирии", и этап переговоров в Абу-Даби с одной стороны является конструктивным показателем, но определенные действия Кремля и даже позиция США вызывают серьезное беспокойство.

Профессор американистики Скотт Лукас в интервью для 24 Каналу объяснил, что сейчас происходит в переговорном процессе, при чем здесь "пауза в ударах", как понимать громкие шаги США и какой сценарий мира в Украине сейчас является наиболее реалистичным.

Почему гарантии безопасности предлагают в обмен на Донбасс

"Энергетическое перемирие" могло начаться 29 января. В статье в Financial Times говорилось, что США и Украина обсуждали предложение ограниченного прекращения огня, согласно которому Россия прекратит атаки на украинские энергообъекты в обмен на то, что Украина – по российским НПЗ и танкерам. Если Путин согласился, то зачем ему это?

С понедельника мы получили ряд противоречивых заявлений и сообщений. По насущному вопросу, будет ли у нас "энергетическое перемирие", которое по крайней мере продлится до этих выходных, до второго раунда переговоров в Абу-Даби. Знаете, если россияне не попытаются атаковать энергетическую инфраструктуру, другие гражданские объекты, возможно, они согласились. Вы прекрасно понимаете, ежедневно и каждую ночь они запускают ракеты, дроны, часто сотни боеприпасов, пытаются заморозить украинцев, лишить их электроэнергии и отопления.

На данный момент то, что у нас есть, это заявление некоторых украинских военных и российских военных блогеров, по сути, наблюдателей, которые утверждают, что прекращение огня было согласовано с 7 утра по киевскому времени. Но Кремль отказался это подтвердить и фактически избежал комментариев. У нас пока нет официальных заявлений от правительства Зеленского, а также от американцев, как от потенциальных посредников.

Честно говоря, я не знаю об этом перемирии, но позвольте рассмотреть этот вопрос в более широком контексте. То, что произошло за последние 48 часов – это ряд очень тревожных заявлений о том, что сами переговоры являются хаотичными, что они не проводятся профессионально, особенно со стороны американских посланников.

Заметьте, фактически Россия не остановила атаки, а сместила цели. Вместо ударов по энергетике бьет по логистике и гражданских городах. Аналитики отмечают, что это временная смена приоритетов, а не о деэскалации. Так, даже в период объявленной "паузы" Украина остается под ударами, а сама идея перемирия имеет скорее декларативный характер.

После прошлых выходных Украина, правительство Зеленского, заявила о положительных и конструктивных переговорах. Кремль, конечно, высказался, что они прошли хорошо, хотя он сохранил свои максималистские требования. Россия продолжала требовать сдать украинские территории.

Я постоянно задумывался, как так может произойти, что все говорят, что переговоры положительные, когда у нас нет решения вопроса о территориях. Кажется, мы получили подсказку от Financial Times. Они ссылаются на 8 людей, близких к переговорному процессу. Издание не указывает или это украинцы, россияне, или американцы. Думаю, что некоторые из них американцы.

Стив Уиткофф, застройщик, и Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа, возвращаются к ультиматуму, который они выдвинули Украине в конце октября. Помните, что он был согласован с Кремлем, с Кириллом Дмитриевым – главным финансовым советником Владимира Путина. Этот ультиматум был отвергнут. Другими словами, Украина заявила, что не сдаст всю Донецкую область, не уйдет оттуда без гарантии безопасности.

Украине и Европе удавалось отвергнуть это требование пока не наступили переговоры, которые прошли в минувшие выходные. По словам этих 8 источников, Уиткофф и Кушнер говорят, что Украина отдает весь Донбасс, это требование, которое они выдвинули в конце октября перед Зеленским, когда тот в последний раз встречался с Дональдом Трампом. Мол, Украина отдает всю Донецкую область, а потом США ей предоставят гарантии безопасности.

Это своеобразная "ложка меда". Мол, это не о сдаче территорий, а о гарантиях безопасности. Но гарантии безопасности, которые предоставляют американцы, довольно размыты. Они не такие детальные, как даже то, что мы слышали в предложениях Украины и Европы, что США возглавят авиационную составляющую гарантий безопасности.

Знаете, мои друзья в Украине говорят, что в 90-х был Будапештский меморандум, который якобы должен был быть гарантией их безопасности. Какая от него польза? Украина хочет конкретики после Минских соглашений, после того, как Россия аннексировала Крым в 2014-м году и пыталась отделить восточную Украину, где были конкретные гарантии безопасности для нее, если она согласится на уступки.

Это первый пункт. Во-вторых, Kyiv Independent сообщил, что Стив Уиткофф ознакомил журналистов с тем, как проходят переговоры, и что он продемонстрировал несколько тревожное, а некоторые источники даже сказали, что шокирующее – отсутствие знаний о том, что на самом деле происходит. Согласно информации журналистов, Уиткофф даже не знал должности Кирилла Буданова, который сейчас является главой Офиса Президента Владимира Зеленского и очень важной фигурой в переговорах Украины. Кирилл Буданов – бывший руководитель военной разведки.

Стив Уиткофф сказал, что он вице-президент. В Украине нет такой должности. Уиткофф также, когда его спросили, хочет ли Дональд Трамп положить конец российскому вторжению до четвертой годовщины полномасштабного вторжения, которая наступит 24 февраля, сказал: "Я не знаю этой даты". Что? Он выступает посредником в переговорах и не знаете, когда началось вторжение.

В-третьих, в Wall Street Journal вышла большая статья, которая описывает три возможных варианта завершения войны. Эта ситуация может закончиться или достижением соглашения, которая остановит российское вторжение, или тем, что Украина вынуждена будет сдаться, или Россия должна отказаться от своего вторжения. Но это не главное.

Важная часть кроется в первых нескольких абзацах, где описывается сценарий, по которому Украина сдает Донецкую и Луганскую области, затем получает гарантии безопасности, а затем все начинают зарабатывать деньги. Это, видимо, был брифинг для Wall Street Journal если не от Уиткоффа и Кушнера, то от людей из делегации.

Этот вопрос на столе: Украина сдает Донецк, тогда может получить гарантии безопасности, и все заработают на этом. Говорится о редкоземельных минералах, инвестиционные соглашения и тому подобное.

Я просто хочу напомнить всем, вернуться к апрелю прошлого года, когда Кремль оказался в обороне, потому что Украина и Европа отбили угрозу того, что Америка прекратит всю помощь. Россияне составили психологический портрет Стива Уиткоффа. Они хотели, чтобы он стал посланником США. Они не хотели Кита Келлога, который должен был быть посланником в Украине и России, а выбрали Уиткоффа.

Когда Уиткофф был назначен посланником, первое, что сделала Россия – это через Кирилла Дмитриева, финансового и инвестиционного эксперта связалась с ним. Он провел ему большие экскурсии по Санкт-Петербургу и Москве, сказал, что Россия может реализовать экономические проекты вместе.

Джаред Кушнер – это об экономических проектах. Если вы видели, что произошло в Газе в Персидском заливе, и если посмотреть, что происходит здесь, то одним словом, я не уверен насчет "энергетического перемирия".

Я не знаю, произойдет ли это, потому что не знаю, кто распространяет эту информацию. Но я знаю, что есть некомпетентные американские посланцы, которые пытаются заставить Украину сдать территории под видом того, что это обеспечит стабильное урегулирование, потому что все смогут заработать. И это очень опасно прежде всего для народа Украины.

Мирные переговоры: почему они не сработают?

Проверяет ли Кремль возможный компромисс, соглашаясь на прекращение огня или распространяя такую информацию среди российских военных блогеров, которые поддерживают войну, поскольку они близки к Кремлю?

Я буду с вами честным. Думаю, что идея "энергетического перемирия", которая появилась в прошлый четверг перед первым раундом переговоров, происходит от американцев.

Я думаю, что они предлагают его и надеются, что Кремль согласится на это. Россия может ответить согласием, но я считаю, что она делает это, чтобы удержать американцев на своей стороне.

Одно из требований, на котором сейчас сосредоточена Россия – это Донецкая область. Для нее это минимум и именно поэтому эти переговоры не сработают. Я могу сказать это прямо сейчас. Если они думают, что смогут захватить Донецк, приостановив атаки на несколько дней, то они это сделают. Но "энергетическое перемирие" является частью значительно более широкой истории на очень чувствительном этапе переговоров.

Хочу добавить еще один момент, который вызывает путаницу. Марко Рубио, госсекретарь США, присутствовал на слушаниях в Конгрессе в среду и говорил о многих темах. Он говорил о Венесуэле, Гренландии.

Но когда дело дошло до Украины и России, он сказал, что Уиткофф и Кушнер не будут в Абу-Даби в воскресенье. Их не будет на втором раунде переговоров.

Позже он сказал, что будут некоторые американские чиновники, но не объяснил, кто именно. Так что будет на втором этапе переговоров? Пытаются ли американцы организовать прямой разговор между Украиной и Россией? Почему они присылают посредников низшего уровня?

Как я понимаю заявление Рубио и то, что сказал Кремль, формат переговоров 1 февраля еще не определен. Есть неопределенность относительно того, состоятся ли переговоры в воскресенье. Не совсем понятно, в каком формате они пройдут.

Итак, достижения "энергетического перемирия" дает Украине немного времени, чтобы подумать о следующих шагах. Это дает время Кремлю, потому что снимает давление американцев. Честно говоря, Украине тоже нужно время, потому что украинцы наконец смогут немного поспать ночью и, возможно, выйти из этого энергетического кризиса. И американцам нужно время, чтобы понять, что происходит.

Мы говорим о самой масштабной войне в Европе с 1945-го года. На этой неделе вышел отчет, и я считаю, что он достаточно точный, согласно которому, если говорить о военных потерях, а это погибшие, раненые и пленные, то с обеих сторон говорится о почти 1,8 миллиона. Более двух третей этих потерь приходится на российскую сторону. Речь идет о десятках тысяч жертв среди гражданских.

В США нет дипломатов, которые пытаются достичь мирного урегулирования. Здесь нет людей, которые имеют опыт посредничества и переговоров.

Здесь есть застройщик и зять президента. Это совершенно не рецепт для того, как покончить с этим вторжением. Особенно, когда Кремль знает, как манипулировать застройщиком недвижимости и президентским зятем.

Чего ожидать от переговоров в Абу-Даби?

Относительно темы воскресных переговоров. По словам Марко Рубио, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф не планируют участвовать в этом раунде мирных переговоров. Насколько эффективной может быть эта встреча без Уиткоффа и Кушнера? Почему американцы, особенно эти двое, решили не участвовать?

Не знаю, что вообще происходит в Вашингтоне. Я не думаю, что Уиткофф и Кушнер являются хорошими посредниками. Но что значит, если их не будет? Вы прекрасно понимаете.

Считаете ли вы, что украинские чиновники сядут за стол с россиянами, когда больше никого не будет рядом? Я не думаю. Так что, Уиткоффа и Кушнера не будет. Марк Рубио не сказал, что он там будет. Так кто эти американцы, которые там будут?

Хочу напомнить, почему это так тревожно. Раньше американцы не очень хорошо готовились к таким ситуациям. Например, когда Уиткофф ездил в Кремль встретиться с Путиным, он не только не был подготовлен к тому, что произошло, но не имел с собой американского представителя, даже переводчика. Переводчика предоставил Кремль.

Поэтому у меня сложилось впечатление из того, что сказал Рубио, что после первого раунда переговоров Уиткофф заявил: "Все идет прекрасно". Они прекрасно пообедали вместе, провели время. "Мы думаем, что Путин и Зеленский встретятся очень скоро. Мы считаем, что это произойдет".

А россияне сказали: "Нет, мы встретимся с президентом Зеленским, но это должно быть в Москве". А потом украинский чиновник сказал, что Стив Уиткофф ценит базовые проявления цивилизованности, когда люди ведут себя вежливо друг с другом. Он считает это значительным прогрессом в переговорах.

Не думаю, что они продвинулись далеко в минувшие выходные. Поскольку они не достигли значительного прогресса, возможно, люди в администрации Трампа подумали: "Мы можем опозориться, если вернемся в эти выходные, и это не сработает". Поэтому возникает путаница, кто будет присутствовать от США и так далее.

Я сказал, что не люблю делать прогнозы. Но меня не удивит, если эти переговоры не состоятся в воскресенье, если они не появятся в Абу-Даби.

Почему 2026 год ключевой для фронта?

Число погибших, раненых или пропавших без вести российских и украинских военных за почти четыре года войны, по данным исследования, должно достичь двух миллионов этой весной, как сообщает The New York Times. Может ли это количество действительно стать психологической проблемой для россиян?

Вы видели реакцию Кремля, что это якобы фейк. Наши данные, которые они не обнародовали с осени 2022 года, когда признали лишь несколько сотен потерь, являются правильными.

Прежде всего следует отметить, что это исследование, которое проводилось американским Центром стратегических и международных исследований, также указывает на 500 – 600 тысяч украинских потерь. Поэтому мы также должны признать большие потери Украины.

Также отмечается, что с российской стороны более 1 миллиона 200 тысяч потерь, и, если я правильно помню, более 300 – 350 тысяч из них – это погибшие.

В этом исследовании также отмечается, и это не менее важно, что темпы захвата территорий во время этого вторжения являются одними из самых медленных в истории. Несмотря на все разговоры, что Россия побеждает, это была очень медленная наступательная кампания.

Мы знаем, что если посчитать все, что Россия захватила по состоянию на 2022 год и сравнить это с концом 2025 года, они оккупировали, возможно, около 1,5% территории Украины. Это подтверждает то, что мы слышали.

Интересно, что Генеральный штаб Украины сообщил о примерно 1 миллионе 300 тысяч российских жертв. Это также данные западных разведывательных агентств. Поэтому можно утверждать, что это российские потери. Но россияне могут этого не знать.

Однако я думаю, они знают. У них были друзья, сыновья или мужья, которых убили. Они будут знать о потерях. Но помните, что Кремль подает это все на индивидуальном уровне, говоря: "Мы ценим вашего сына, мужа за службу. Вот немножко денег. Возможно, иногда машина в определенных случаях. Это вам бонус. Это жертва ради великой России".

Остается открытым вопрос, как долго они смогут обходиться с этой идеей, что "вы должны жертвовать ради того, что происходит".

Поэтому, по моему мнению, если мы свяжем этот вопрос о жертвах с тем, что я говорю о Донецке, можно это объединить. Я думаю, если Владимир Путин получит Донецкую область, то прекратит огонь. Этого может быть достаточно, чтобы он сказал народу: "Мы вели эту отважную войну. Мы восстановим эту часть Восточной и Южной Украины как часть великой России".

Кстати, американцы это фактически гарантировали. Поэтому важно, чтобы Уиткофф и Кушнер присутствовали. Он мог бы также сказать россиянам о крупных экономических проектах и тому подобное.

Если Путин не получит Донецкую область, что он будет делать? Потому что он не сможет обратиться к русскому народу. Он может сказать: "У нас есть Луганск, театр в Мариуполе, Крым". Но он начал эту войну не ради этого. Он хотел захватить всю Украину. По крайней мере хотел получить всю Донецкую область. Ему надо найти, как подать это российскому народу.

Вы спрашиваете, скажет ли он: "Все, мы останавливаемся, прекращаем огонь". Может, он скажет: "Мы продолжаем наступать". Думаю, что второе.

По моему мнению, Путин очень похож на Дональда Трампа в этом плане. Хотя он гораздо умнее Трампа. Они никогда не хотят отступать, не хотят делать шаг назад и иметь слабый вид.

Остается большой открытый вопрос, поддержит ли это российский народ. Это возвращает нас к вопросу, сколько убытков несет Россия. Поэтому президент Зеленский говорит: "Вы должны усилить санкции".

Нужно поддерживать и расширять атаки внутри России. Нужно причинить боль России, прежде чем появится перспектива, что она откажется от вторжения. То есть это открытый вопрос.

Думаю, следующие 6 – 12 месяцев – это самый важный период. 2026 год – ключевой. Если Путин в этом году не захватит весь Донбасс, им придется серьезно переосмыслить, стоит ли продолжать наступление.

Какой сценарий завершения войны наиболее реален?

В начале нашего разговора вы упоминали об этой статье Wall Street Journal с несколькими сценариями. На ваш взгляд, какой сценарий более вероятен?

Ни один из них. Я должен быть честным. Просто пройдемся по этим сценариям. Я только что объяснил вам, почему, по моему мнению, в краткосрочной перспективе Россия не остановится.

Пока они имеют ракеты или дроны, то будут продолжать их запускать. Пока они смогут бросать людей на передовую, и россияне это будут поддерживать, они это будут делать.

Они будут врать о количестве захваченных территорий, чтобы оправдать это. Они не раскроют своему народу, насколько страдает Россия. Поэтому они будут продолжать наступать.

Один из других сценариев – Украина сдается. Вы переживаете худшую зиму с 2022 года и выдерживаете это. Убийства мирных жителей каждую ночь из-за этих атак, пытаясь уничтожить систему отопления, обесточить, сломать волю украинского народа.

Украина понесла 500 – 600 тысяч потерь. Есть ли еще человеческие ресурсы для фронта? Мы должны быть честными. Мы знаем, что некоторые украинские мужчины уехали. Они нарушили правила и просто покинули страну.

Но думаю ли я, что Украина сдастся во всем этом? Нет, не думаю. Для вас это экзистенциальная война. Для России – нет. Если Россия проиграет, все равно будет существовать.

Если вы сдадитесь, Украина не будет такой, какой вы ее знаете. Возможно, у вас все еще будет часть страны, но вы потеряете часть своей нации. Вы потеряете часть того, что означало восстановление независимости в 1991 году.

Я не думаю, что вы сдаетесь.

Потому что несмотря на все проблемы с коррупцией, все вопросы, которые можно поставить власти, я считаю, что Украина имеет большую удачу, что имеет такого президента. Я говорю это как аналитик. Если бы правительство было другим, все могло бы сложиться иначе. Но это правительство выдержало. Я думаю, Европа продолжит поддерживать Украину. Это еще один фактор.

Третий сценарий – урегулирования. Я могу точно сказать, кто рассказал Wall Street Journal об этом сценарии. Это был лагерь Уиткоффа и Кушнера, потому что они сказали: "Мы достигнем мира. Все разбогатеют".

Скажите мне о сделке, которую вы получите. Потому что я хочу вернуться к трем вопросам. Первое – Украине нужно восстановление. Россияне не захотят платить за это восстановление. Американцы хотят получить прибыль. Поэтому их интерес – не восстановление Украины. Так как будет выглядеть это восстановление?

Второе – что будет с Запорожской АЭС? Вопрос, о котором люди редко говорят. Третье – что будет с Донецкой областью? Как решить это, если Россия не получит весь Донецк, а Украина его не отдаст? Вы не решите это с помощью каких-то расплывчатых гарантий безопасности.

Я дам вам сценарий, который, по моему мнению, может быть приемлемым, но только один. Я хочу, чтобы украинцы подумали, несмотря на то, насколько больно было бы отдать Донецкую область и стратегически рискованно, было бы приемлемо для Украины отдать Донбасс, если ее фактически будут рассматривать как члена НАТО.

Под этим я имею в виду не размытые гарантии безопасности. Я имею в виду четкие гарантии, эквивалентные пятой статье, которые включают персонал НАТО внутри страны и надзор НАТО за воздушными операциями вблизи Украины.

Это единственный правдоподобный сценарий, который я вижу, что Украине будет гарантироваться "вы – часть Запада". Вы будете частью Европейского Союза, НАТО, даже если не официально. Когда мы начали обсуждать это несколько месяцев назад, я сказал это. Знаю, что это расстроило некоторых зрителей.

Отправной точкой, вероятно, будет сценарий, похожий на Западную и Восточную Германию во время холодной войны. Советский Союз контролировал Восточную Германию. Однако Восточная Германия не развивалась экономически так успешно, как Западная. Западная Германия стала одним из ведущих экономических государств Европы, стала членом НАТО.

Согласятся ли украинцы, а не только правительство, на краткосрочный раздел их страны по такому сценарию, чтобы хотя бы большая часть страны наконец получила политическую, экономическую и военную безопасность и прогресс? Не мне стоит отвечать на этот вопрос. Отвечать следует украинцам.

Могут ли разведданные Европы заменить американские?

А если американцы решат отказаться от идеи мирных переговоров и прекратят обмен разведывательными данными с Украиной? Считаете ли вы, что европейцы действительно готовы предоставить Украине необходимый уровень разведывательной поддержки? Насколько критической была бы потеря помощи США для Киева?

Европа не может заменить всю американскую разведывательную информацию. США имеют крупнейшие в мире разведывательные службы, одни из самых современных технологий не только на земле, в воздухе, но и в космосе.

Европа сделает все, что сможет. Но мы знаем из того прекращения обмена данными, которое произошло прошлой весной со стороны американцев, что это повлияло не только на операции Украины внутри России, но и на фронте.

Но вернемся ли мы к тому моменту? Это поднимает интересный вопрос.

Если администрация Трампа или определенная группа внутри снова прекратит обмен разведданными, это приведет к кризису внутри НАТО.

Помните, что обмен разведданными США происходит также с европейскими союзниками через НАТО. Это часть того, что мы называем соглашением "Пяти глаз", которое включает Великобританию, Австралию, Новую Зеландию и Канаду.

Возможно, вы помните случай с Гренландией, когда Штаты угрожали захватить остров и обещали различные наказания Дании. Случилось так, что европейцы выступили против и сказали: "Мы не примем того, что вы заберете Гренландию, даже если вы угрожаете нам прекращением обмена разведданными или другими мерами".

Думаю, что такой же сценарий может быть и здесь. Потому что карьеры многих американских чиновников построены на сотрудничестве с европейцами в рамках НАТО, то есть на европейской безопасности.

Немало людей в Госдепартаменте, чьи карьеры базируются на европейской безопасности. Много людей в Министерстве финансов США. Частично причина, почему американцы возобновили обмен разведданными в прошлом году, заключается в том, что эти люди вместе с несколькими важными лицами в администрации Трампа сказали: "Вы не можете прекратить обмен разведданными. Вы рискуете не только Украиной, но и Европой". Эти люди до сих пор там.

Поэтому в администрации идет огромная борьба. Если они прекратят обмен разведывательными данными, эта борьба в администрации усилится. Это будет очень рискованный момент для Украины и для Европы.

По моему мнению, что Европа сейчас готовится к тому дню, когда США могут стать ненадежными и уйти. Они готовятся. Но произойдет не скоро. Поэтому это не поможет Украине в ближайшее время. Я думаю, что они готовятся к будущему, где не будут зависеть от разведывательных отношений со Штатами. Потому что людям, которые окружают Дональда Трампа, нельзя доверять.