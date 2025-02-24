Украина должна участвовать в переговорах по окончанию войны, – Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон 24 февраля встретился с американским лидером Дональдом Трампом. Во время встречи он заявил, что Украина должна быть вовлечена в переговоры об окончании войны.

Макрон отметил, что Европа готова укреплять свою оборону и оказывать помощь государству в борьбе с российской агрессией. Об этом он сообщил во время общения с прессой в Овальном кабинете Белого дома, передает 24 Канал со ссылкой на BFM.TV.

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Что заявил Макрон о мирных переговорах

Президент Франции говорит, что построение прочного и длительного мира в Украине является общей целью и добавляет, что надеется на "сильную" вовлеченность Соединенных Штатов.

Отметим, что в понедельник, 24 февраля, Макрон прибыл в Белый дом, чтобы провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Кроме этого, он также примет участие в телефонном разговоре с участниками G7, куда входят Канада, Германия, Италия, Япония и Великобритания.

По данным The Guardian, французский президент стремился убедить Трампа сохранить "определенную степень военного вмешательства" в ситуацию в Украине и по всей Европе.

Напомним, что ранее Макрон также заявил, что европейские страны готовы предоставить гарантии безопасности для Украины. В частности, Франция и Великобритания подготовили совместный план, который может предусмотреть отправку военных. Однако, миротворцы не обязательно будут размещены на линии фронта.