Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает The Guardian.

Какова сейчас позиция США по поводу переговоров?

Рубио попросили прокомментировать заявления российской стороны после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, а также утверждения о том, что США якобы не должны поставлять оружие Украине.

В ответ госсекретарь США отметил, что не признает таких заявлений, а американская политика в отношении Украины не изменилась.

Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы война закончилась. Мы готовы сыграть любую возможную конструктивную роль, чтобы прекратить войну, и для того, чтобы прекратить эту войну, понадобится то, с чем могут согласиться и Россия, и Украина,

– сказал Рубио.

Он подчеркнул, что достичь такого результата невозможно ни во время пресс-конференции, ни в рамках одной встречи. По словам политика, это потребует длительной работы.

Марко Рубио также напомнил, что предыдущие усилия команды Трампа не дали результата. В то же время, если обстоятельства изменились и теперь появился шанс достичь договоренностей, Вашингтон готов вновь присоединиться к этому процессу.

Больше всего президента волнует, чтобы люди перестали гибнуть, чтобы прекратились убийства, чтобы Украина могла жить в мире, а украинцы вернулись домой и восстановили свою страну. Также он не хочет, чтобы молодые россияне гибли на поле боя по 5000 человек каждую неделю,

– пояснил Марко Рубио.

К слову, 23 июля Владимир Зеленский заявил, что обсудил с спецпредставителями президента США Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом возможность новой встречи. По его словам, Вашингтон подготовил несколько предложений по завершению войны и хочет обсудить их что с Украиной, что с Россией.