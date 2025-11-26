Об этом говорится в аналитическом материале Associated Press, которое рассмотрело дипломатические маневры сторон вокруг американского "мирного плана", передает 24 Канал.
Как стороны переговоров маневрируют вокруг мирного соглашения?
В публикации отмечается, что начальная версия документа, поддержана Вашингтоном, во многом перекликалась с позицией Москвы, что вызвало серьезное беспокойство в Украине и европейских странах. Киев вместе с партнерами предложил собственные правки и дополнительные условия. Теперь внимание приковано к реакции США и России на эти предложения.
Президент США Дональд Трамп уже заявил, что "договоренность близко" и сообщил, что на следующей неделе направит своего представителя Стива Уиткоффа на встречу с Путиным.
Вместе с тем, вокруг плана продолжаются споры. Ведь в своем первоначальном виде 28-пунктовый документ предусматривал передачу всего Донбасса России, существенное сокращение численности ВСУ и блокирование украинского курса в НАТО. План также запрещает размещение войск Альянса в Украине и не обязывает США или европейские страны защищать Украину, если Россия снова нападет. В то же время на Россию накладывались бы санкции в случае нового вторжения.
Как объясняет AP, Украина и европейские государства расценили эти условия как вознаграждение российской агрессии, поэтому предложили альтернативы: снятие ограничений на военную способность Украины, сохранение возможности ее вступления в НАТО и отложение вопроса территорий на период после заключения соглашения о прекращении огня.
Дополнительное напряжение вызвала утечка в Bloomberg News – стенограммы беседы, где Виткофф якобы подсказывал Юрию Ушакову, как получить благосклонность Трампа к плану. Кремль отрицает утечку, зато в Белом доме не стали ставить под сомнение ее подлинность. Трамп прокомментировал метод Виткоффа как "стандартную" практику переговоров.
Украинские чиновники заявили, что ожидают приезда Владимира Зеленского в США в ближайшие дни, тогда как американский президент отметил, что может встретиться и с Зеленским, и с Путиным, но только тогда, когда будет заметен существенный прогресс в переговорах.
Трамп отправил в Москву Виткоффа, а в Киев Дрисколла
Трамп поручил Стиву Уиткоффу ехать в Москву для переговоров с Путиным.
В то же время президент США отправляет министра армии Дэна Дрисколла на встречу с украинской стороной.
Во время пресс-конференции американский лидер предположил, что мирное соглашение между сторонами будет заключено вскоре.
25 ноября руководитель Офиса президента Андрей Ермак уже говорил с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом.