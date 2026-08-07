Политолог объяснил, ведут ли США сейчас тайные переговоры с Россией по поводу Украины

Публично российский диктатор Путин вообще не проявляет желания идти на мирные переговоры с Украиной. Однако не факт, что процесс застрял на месте.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, Россия сейчас точно не заинтересована в полном прекращении огня. Однако частичное прекращение огня – не такой уж и призрачный сценарий.

В каком состоянии сейчас находятся мирные переговоры?

По словам Фесенко, у России также накопились проблемы из-за полномасштабной войны против Украины. Экспорт зерна через Азовское море сейчас фактически заблокирован. Да и раз за разом у противника возникают проблемы в черноморских портах. Украина тоже сталкивается с трудностями из-за действий противника.

Если американская дипломатия активно включится в процесс, а европейцы подключатся, то не исключаю, что осенью могут начаться переговоры о секторальном прекращении огня. Прежде всего речь идет о море. Возможно, удастся договориться об отказе от атак на энергетические объекты. Однако ничего не гарантировано. Все будет зависеть от того, что сделают американцы,

– подчеркнул Фесенко.

Что происходит сейчас с переговорным процессом: смотрите видео 24 Канала

Кроме того, после встречи с главой МИД РФ Лавровым госсекретарь США Марко Рубио отметил, что нужно искать новые подходы к переговорам. А Анкоридж уже в прошлом.

И на самом деле возникает вопрос, чем сейчас занимаются американцы. Уже поступала информация, что спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибудут в Киев только на День Независимости, до которого еще три недели.

У меня есть опасения, что сейчас ведутся тайные переговоры американцев с россиянами. Там ищут, где и о чем можно договориться. Здесь таятся определенные опасности, ведь россияне снова будут проталкивать свои неприемлемые для нас требования. Когда мы не участвуем в процессе, всегда может возникнуть опасность,

– подчеркнул Фесенко.