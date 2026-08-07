Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко. За його словами, Росія зараз точно не хоче повного припинення вогню. Однак часткове припинення вогню – не такий і примарний сценарій.

В якому стані зараз мирні переговори?

За словами Фесенка, в Росії також накопичилися проблеми через повномасштабну війну проти України. Експорт зерна через Азовське море зараз фактично заблокований. Та й раз за разом виникають проблеми у ворога в чорноморських портах. Україна теж зіштовхується з труднощами через дії ворога.

Якщо активно попрацює американська дипломатія, підключаться європейці, то не виключаю, що восени можуть піти перемовини про секторальне припинення вогню. Насамперед йдеться про море. Можливо, вдасться домовитися про відсутність атак по енергетичних об'єктах. Однак нічого не гарантовано. Все залежатиме від того, що робитимуть американці,

– підкреслив Фесенко.

Що відбувається зараз з переговорним процесом: дивіться відео 24 Каналу

Крім цього, після зустрічі з главою МЗС РФ Лавровим держсекретар США Марко Рубіо зауважив, що потрібно шукати нові підходи для переговорів. А Анкоридж вже в минулому.

І насправді тут є питання, чим зараз займаються американці. Вже була інформація, що спецпредставники Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер прибудуть до Києва лише на День Незалежності, до якого ще три тижні.

В мене є побоювання, що зараз йдуть таємні переговори американців з росіянами. Там шукають де і про що можна домовитися. Там є певні небезпеки, адже росіяни знову пропихатимуть свої неприйнятні для нас вимоги. Коли ми не в процесі, то там завжди може бути небезпека,

– підкреслив Фесенко.