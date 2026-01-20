Это будет год действий, а не заявлений: политтехнолог предположил, чего ждать от Трампа в 2026 году
- Трамп изменил позицию в отношении стран Глобального Юга, начав противостояние с Венесуэлой, Ираном и Китаем.
- В 2026 году ожидаются активные действия Трампа, в частности использование экономических инструментов и санкций, с особым вниманием к Китаю и Ирану.
Дональд Трамп кардинально изменил свою позицию в отношении стран Глобального Юга. Война, которую он фактически начал против Венесуэлы, является лишь вершиной его противостояния с другими государствами.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что госсекретарь США уже заявил, что целью была не сама Венесуэла, а россияне в ней. То же можно сказать об отношении Трампа к Ирану и Китаю.
Какую двойную игру ведет Трамп?
Сегодня мир находится в том периоде, когда Соединенные Штаты готовы начать глобальную гибридную войну. Для этого страна может использовать также экономические инструменты, в частности ввести санкции против Ирана, Китая и Индии.
Кроме этого, у американского президента теперь есть новый инструмент – венесуэльская нефть. Например, индийцы хотят больше нефти, а Трамп может ее продать. Поэтому мы находимся на совсем другом этапе, чем осенью, когда этого не ожидали.
Трамп ведет двойную игру. Он начал ее еще в 2025-м после инаугурации, когда назвал Владимира Путина "хорошим другом". При этом он использовал каждую возможность, чтобы задеть его санкциями,
– подчеркнул политтехнолог.
Стоит лишь вспомнить ограничения против двух российских нефтяных гигантов – компаний "Роснефть" и "Лукойл". Более того, удары в глубину территории России возможны лишь благодаря разведданным США. Кроме этого, без данных от американцев Украина не могла бы поражать танкеры теневого флота россиян.
Чего ожидать от Трампа в новом году?
В начале 2026 года Трамп впервые сказал, что Владимир Путин играет с ним. Одной из таких манипуляций было заявление Кремля о якобы ударе Украины по резиденции российского диктатора. Лидер США отверг любые обвинения в сторону Киева.
Ожидается, что в политической сфере 2026 год будет хуже для России. Страна не находится в центре внимания Трампа. Больше всего он думает о Китае, Иране, а Россия – это лишь побочный эффект этой войны,
– добавил Михаил Шейтельман.
Итак, 2026 год является важнейшим за всю политическую карьеру Трампа. Это его последний срок на посту президента, к тому же он имеет всю полноту власти и точно захочет ее использовать.
"Это год действий, а не планов, действий, а не угроз. Все, что было угрозами со стороны Трампа в 2025 году - реализуется в 2026-м", – подытожил Михаил Шейтельман.
Важные заявления Трампа в январе 2026 года
Американский президент решил сосредоточиться на Гренландии. Он хочет купить или захватить остров, чтобы так якобы защитить его от влияния России или Китая. Трамп отметил, что тогда мир станет безопаснее, а право собственности Дании на Гренландию он поставил под сомнение.
Не менее странными были его заявления о войне в Украине. Так представитель Путина сообщил, что Трамп пригласил Россию войти в "Совет мира" по Газе. Кремль обещал рассмотреть все детали предложения. Интересно, что ранее Трамп говорил о создании "Совета мира" по Украине.
Перед этим американский лидер обвинил Киев в затягивании войны. Владимир Зеленский объяснил, что позиция Украины и США не совпадает по некоторым вопросам, ведь мы защищаем интересы своей страны. Он добавил, что ультиматумы не сработают в демократических государствах.