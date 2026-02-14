За несколько дней до Женевы: Зеленский провел разговор с 2 представителями Трампа

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главными американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудили подготовку к новому раунду переговоров, которые состоятся в Женеве.

Президент выразил надежду, что встречи в Женеве будут действительно результативными.

О чем говорили Зеленский, Виткофф и Кушнер?

Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером некоторые наработки после встреч в Абу-Даби.

Кроме того, украинский лидер рассказал о сегодняшней встрече с государственным секретарем США Марко Рубио.

Очень ценим, что Америка всегда сохраняет конструктив и готова помогать с защитой жизней. Спасибо Президенту Трампу, его команде и народу Соединенных Штатов за поддержку,

– подчеркнул Зеленский.

Напомним, что ранее президент прокомментировал свою встречу с Рубио в Мюнхене. По словам политика, они говорили о том, как помочь Украине с ракетами для ПВО. Кроме того, Зеленский высказал мнение о необходимости встречи на уровне лидеров для решения самых проблемных вопросов.

Что известно о предстоящих переговорах в Женеве?