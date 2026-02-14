За несколько дней до Женевы: Зеленский провел разговор с 2 представителями Трампа
- Зеленский провел телефонный разговор с американскими переговорщиками Виткоффом и Кушнером перед переговорами в Женеве.
- Они обсудили подготовку к переговорам и наработки после встреч в Абу-Даби.
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главными американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудили подготовку к новому раунду переговоров, которые состоятся в Женеве.
Президент выразил надежду, что встречи в Женеве будут действительно результативными.
О чем говорили Зеленский, Виткофф и Кушнер?
Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером некоторые наработки после встреч в Абу-Даби.
Кроме того, украинский лидер рассказал о сегодняшней встрече с государственным секретарем США Марко Рубио.
Очень ценим, что Америка всегда сохраняет конструктив и готова помогать с защитой жизней. Спасибо Президенту Трампу, его команде и народу Соединенных Штатов за поддержку,
– подчеркнул Зеленский.
Напомним, что ранее президент прокомментировал свою встречу с Рубио в Мюнхене. По словам политика, они говорили о том, как помочь Украине с ракетами для ПВО. Кроме того, Зеленский высказал мнение о необходимости встречи на уровне лидеров для решения самых проблемных вопросов.
Что известно о предстоящих переговорах в Женеве?
- 17 – 18 февраля в Женеве состоится третий раунд мирных переговоров с участием Украины, России и США.
- Россияне сменили руководителя своей делегации. Ее будет возглавлять Владимир Мединский вместо главы ГРУ Игоря Костюкова, который представлял Москву на переговорах в Абу-Даби. Зеленский назвал такое изменение "неожиданностью" и сигналом того, что оккупанты готовятся затянуть переговоры и принятие решений.
- Президент считает, что переговоры между Украиной, Россией и США зашли в тупик зашли в тупик из-за территориальных требований Кремля и отсутствия гарантий безопасности для Украины.