"Мирное соглашение не должно быть диктатом для Украины": Шольц сделал заявление

Олаф Шольц заявил, что Европа должна в дальнейшем поддерживать Украину и иметь общую позицию с США по вопросам безопасности. По его словам, мирное соглашение не должно быть диктатом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian. Отмечается, что соответствующее заявление канцлер Германии сделал после саммита европейских лидеров в Париже в понедельник, 17 февраля.

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Шольц высказался о мирных переговорах

Олаф Шольц заявил, что Европа должна заверить Киев, что Украина может полагаться на ее поддержку. Политик отметил, что поддерживает идею мирных переговоров.

Мы приветствуем переговоры о мирном соглашении, но для нас очевидно, что это не может быть диктатом,

– подчеркнул канцлер.

Он добавил, что Украине нужно дать возможность защищаться, продолжать путь в Евросоюз и иметь собственную сильную армию. По его словам, эти вопросы не должны быть предметом переговоров.

Также у Олафа Шольца спросили об идее введения в Украину европейских войск в составе миротворческих сил. В ответ он повторил уже сказанное ранее – такие дискуссии преждевременны. Шольц объяснил, что его раздражают такие предложения, поскольку они являются "спекулятивными" и опережают любые мирные переговоры.

К слову, по информации СМИ, на прошлой неделе США направили европейским правительствам дипломатический демарш, состоящий из 6 пунктов. Американские политики спросили у своих союзников, что им нужно от Вашингтона для реализации мер безопасности в Украине.