Об этом, размышляя о вероятности возобновления переговорного процесса, в беседе с 24 Каналом отметил советник Офиса Президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что Россия, в свою очередь, ничего не предлагает, а лишь блефует. А посредники в переговорах на это никак не реагируют.

Убытки от войны для России должны существенно возрасти

Говоря о возможности организации переговоров, советник ОПУ обозначил три условия, которые необходимо обеспечить. Во-первых, Путин, по его словам, не может выступать субъектом процесса, хотя только он и имеет такую возможность, ведь диктатор единолично принимает решение о прекращении боевых действий или их продолжении.

Когда он комментирует тему войны, то говорит, что останавливать ее в любом случае не будет, говоря о "движухе" и о том, как же россияне будут жить без нее. Он прекрасно понимает, что остановить войну не сможет, потому что после этого для него лично наступит физический фатальный конец. То есть ключевой субъект, который может остановить войну, вообще не хочет даже вести разговор об этом,

– пояснил Подоляк.

Второй момент, на который обратил внимание советник ОПУ, заключается в том, что путинское окружение до сих пор не находится в состоянии шока от потерь, связанных с войной: физических, юридических, финансовых. По мнению Подоляка, чтобы приближенные к Путину люди наконец начали давить на него, нужно значительно увеличить их убытки от войны. Это можно сделать путем введения не фиктивных, как он подчеркнул, а реальных индивидуальных и отраслевых санкций, в частности, предусматривающих эмбарго для нефтегазового комплекса России.

Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите в видео

Договор между Путиным и россиянами уже не действует

Переходя к третьему компоненту, советник ОПУ отметил, что между российскими властями и обществом действовал условный договор: народ не будет протестовать из-за войны в другом государстве, а Путин будет вести ее так, чтобы она не затрагивала россиян напрямую. Однако сейчас ситуация изменилась: граждане России ищут укрытие в своих городах и лично ощущают на себе последствия ведения боевых действий.

Чтобы российское общество взорвалось, война должна быть максимально масштабной на территории России. Тогда сработает следующая цепочка: граждане в шоке начинают давить на различные звенья власти, усиливая давление на окружение Путина, тогда все будут терять больше и задавать себе вопрос – готовы ли они дойти до конца с этим безумцем или выведут его из игры,

– озвучил Подоляк.

Чтобы организовать этот процесс, как подытожил советник ОПУ, Украине нужно оружие, закрытое небо, действенные санкции против России. Он подчеркнул, что сегодня необходимы эффективные посредники в переговорном процессе – люди, которые приедут в Украину, увидят собственными глазами, что такое боевые действия, проанализируют ресурсы обеих сторон войны. Подоляк отметил, что Киев по-прежнему считает США партнерами, которые могут сыграть роль посредников в организации переговорного процесса, но они должны репутационно соответствовать роли посредника.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украину могут посетить в течение ближайших двух недель представители президента США – Кушнер и Уиткофф. Они неоднократно бывали в Москве, где встречались с Путиным, но пока ни разу не приезжали в Киев.