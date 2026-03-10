Переговоры Украины, России и США отложили: Зеленский назвал причину

В Украине признали, что трехсторонние переговоры не состоятся на этой неделе, как планировалось. По словам Владимира Зеленского, США перенесли их.

Об этом глава государства заявил во время общения со СМИ. Детали передает 24 Канал.

Почему отложили новый раунд мирных переговоров?

Судя по заявлению Зеленского, это сделали из-за войны в Иране, которая постепенно распространилась на Ближний Восток.

Переговоры планировали провести во вторник-среду в Турции. Я только что имел разговор с президентом Эрдоганом. Для всех них также на Ближнем Востоке война – это вызов, но, тем не менее, все говорят о том, что диалог по окончанию войны в Украине – это важно и это приоритет для всех нас, поэтому мы готовы были ехать в Турцию,

– рассказал гарант.

Встречу отсрочила именно американская сторона. Вероятный новый срок – следующая неделя, то есть с 16 по 22 марта.