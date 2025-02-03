В России поставили ультиматум Украине относительно переговоров

Тема мирных переговоров между Украиной и Россией снова встала особенно остро. В государстве-агрессоре поставили очередной ультиматум.

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал переговоры с Украиной. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Россия хочет выборов в Украине

Песков отметил, что тема выборов в Украине является важной для проведения будущих переговоров. В то же время есть нюанс, который также озвучил представитель российского президента.

Он отметил, что полномочия Зеленского "де-юре закончены". Также он подчеркнул, что "этот факт никто не может оспорить". Из этого высказывания следует, что Россия не хочет переговоров, пока президентом является Владимир Зеленский.

Однако заявления о том, что его срок кончился, не являются корректными. Выборы в Украине невозможно провести, пока продолжается военное положение. Зато военное положение продлится пока не закончится война, поэтому ультиматум России невозможно выполнить.

Там уже не впервые прибегают к такому стилю общения, однако наше государство не соглашается на переговоры на условиях врага.