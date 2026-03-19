Россия может вернуться в переговоры с более сильной позицией: Зеленский назвал причины
- Украина получила сигналы о возможном возобновлении переговоров, но Россия может подойти к ним с усиленной позицией из-за задержки санкций ЕС и смягчения ограничений США.
- Зеленский отметил, что ситуация в Иране, рост цен на нефть и возможный дефицит ракет в Украине могут усилить требования России во время переговоров.
Украина получила сигналы о возможном возобновлении переговоров, однако есть риск, что Россия подойдет к ним с ощущением усиленной позиции. На это влияет задержка санкций ЕС, смягчение ограничений от США и неопределенность с критически важной финансовой помощью от Европы.
Об этом заявил Владимир Зеленский во время обращения к участникам заседания Европейского совета.
Почему позиция России на переговорах может измениться?
По словам президента, сейчас все должны приложить усилия, чтобы Россия не вернулась к переговорам с ощущением сильной позиции.
Зеленский заявил, что Россия может усилить свои требования, учитывая ситуацию в Иране, которая вызвала рост мировых цен на нефть.
Кроме того, Москва наблюдает за активным использованием систем ПВО на Ближнем Востоке, поэтому, вероятно, может сделать вывод о возможном дефиците таких ракет в Украине.
Также 20-й пакет санкций ЕС против России остается заблокированным, хотя он мог бы усилить давление на Москву и подтолкнуть Кремль к реальным шагам в направлении мира. В то же время президент отметил частичное смягчение санкций на Россию со стороны США – это приносит дополнительные средства в российский бюджет, который спонсирует военную машину Кремля.
Отдельной проблемой остается и то, что уже третий месяц не работает ключевая финансовая гарантия безопасности для Украины – пакет поддержки от Европы на 90 миллиардов евро. Зеленский говорит, что до сих пор нет уверенности, будет ли он разблокирован в ближайшее время.
Какие новые заявления звучали о переговорах?
Представитель Кремля Дмитрий Песков проинформировал, что Москва ждет продолжения трехсторонних переговоров и надеется на согласование графиков с американской делегацией.
Ранее в Москве отметили, что переговоры Украины, США и России о прекращении войны стали на "паузу" из-за изменения приоритетов Штатов.
18 марта представитель украинского МИД отметил, что переговоры по завершению войны в Украине отсрочены, а не отменены. По его словам, несмотря на отсутствие встреч, коммуникация между сторонами продолжается ежедневно.