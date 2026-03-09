Переговоры остановились не из-за Ирана, – политолог предположил, чего ожидать от мирного процесса

Относительно переговорного процесса по войне в Украине остаются нерешенные вопросы. Однако обмен пленными 5 и 6 марта показал, что есть возможность проведения еще одного переговорного раунда.

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко озвучил 24 Каналу, что события на Ближнем Востоке не влияют на мирные переговоры. Он предположил, как дальше будет развиваться ситуация.

"Думаю, если переговорный процесс остановился, то не из-за Ближнего Востока. Остаются нерешенными некоторые политические вопросы. Особенно это касается Донецкой области", – сказал он.

Интересно, что политолог Вадим Денисенко считает, что Украина на пороге возможного переформатирования переговорного процесса. Ведь сейчас переговоры в формате Украина – Россия – США фактически зашли в тупик. Однако, по его словам, определенный прогресс все-таки есть.

Как будут развиваться переговоры дальше?

Игорь Чаленко отметил, что есть вопрос, договорятся ли о встрече на уровне Трамп – Зеленский – Путин. Неизвестно, будет ли потом пауза в переговорном треке.

Сейчас наблюдается работа о необходимости привлечения представителей ЕС как полноценной стороны в рамках переговоров. Вероятно, эту тему обсуждали канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме. Однако Москва выступает против этого.

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявлял, что в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс по окончанию войны в Украине. Это попытка предоставить хотя бы небольшого толчка для будущих переговоров.

Карты у нас точно есть. Они где-то даже усилились несмотря на заявления американского президента. Поэтому я думаю, что эти переговоры по крайней мере тактически и с военной составляющей могут иметь успех. Если еще дополнительно у нас будет продолжение гуманитарного трека – это плюс,

– считает политолог.

Мирные переговоры: последние новости