"Мыльный пузырь переговоров": эксперт объяснил, зачем Путин подыгрывает Трампу

Украина, США и Россия договорились провести очередной раунд мирных переговоров уже в ноябре. Кремль не хочет заканчивать войну. Диктатору Путину сейчас важно выполнить одну задачу.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий. По его словам, согласие Кремля на такие встречи – это исключительно политический маневр. Там пока не собираются идти на прекращение войны.

Чего добивается Путин?

Как подчеркнул Городницкий, в настоящее время российский диктатор стремится подыграть Дональду Трампу накануне выборов в Конгресс США. Диктатор явно не хочет, чтобы республиканцы потеряли большинство.

Он хочет сделать из Трампа миротворца и победителя. Путину нужно, чтобы у республиканцев было большинство по крайней мере в Сенате. Тогда Трамп избежит угрозы импичмента, а Путин и в дальнейшем будет иметь фактически "ручного" президента США,

– отметил Городницкий.

Почему Путин подыгрывает Трампу: смотрите видео 24 Канала

Именно поэтому Кремль раздувает этот "мыльный пузырь" вокруг мирных переговоров. На самом деле пока нет предпосылок для прекращения войны. Россия банально не хочет этого делать.

Уже было много разных встреч, но смысла в этом фактически нет. Пока у России будет возможность проводить атаки на Украину, до тех пор она будет продолжать войну. Трамп сейчас активно продвигает тему мирных переговоров. Но все это игра на публику, чтобы получить хотя бы какие-то очки среди электората,

– отметил Городницкий.

Добавим, что президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина, США и Россия договорились провести встречу переговорных групп в трехстороннем формате. Это состоится в ноябре, но о месте встречи пока неизвестно. Украина ожидает конкретных результатов. В частности, речь идет об энергетическом перемирии, прекращении ударов по портам и кораблям, встрече лидеров и т. д.