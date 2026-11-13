В ЕС объяснили решение направить на переговоры команду, а не одного представителя

Лидеры Европейского Союза согласовали состав делегации для мирных переговоров по Украине. Председатель Евросовета Антониу Кошта отметил, что делегации других сторон также не ограничиваются одним представителем.

Соответствующее заявление Антониу Кошта сделал на пресс-конференции в Дублине по итогам неформального саммита европейских лидеров, сообщает "Европейская правда".

Европа на переговорах

Послушайте, вот лишь один пример. Если посмотреть на специальных посланников президента Трампа, то их не один, а двое. Если посмотреть на украинскую делегацию, то, думаю, там три или четыре человека. Это нормально,

– заявил глава Евросовета.

Кошта уточнил, что европейская команда будет представлять не только институты ЕС, но и "коалицию желающих". Последняя же играет определяющую роль в обеспечении будущих гарантий безопасности для Украины после заключения мирного соглашения.

И, конечно, нам всем нужно объединиться. А для этого крайне важно иметь команду и выступать единым голосом. Именно об этом мы договорились, и именно над этим мы работаем. И мы будем продолжать это делать,

– сказал Кошта.

Отмечается, что в европейскую переговорную группу войдут представители институтов Евросоюза вместе с делегатами стран группы E5. Среди этих государств представлены Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал европейские страны избрать одного представителя для участия в переговорах.