Политолог объяснил, почему война в Украине выгодна Китаю

Война России против Украины не является основной темой переговоров между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Однако, безусловно, они будут обсуждать её. Впрочем, сомнительно, что Китай заинтересован в прекращении боевых действий.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, США и Китай находятся в постоянном процессе формирования взаимных отношений, в котором каждая из сторон стремится к мировому лидерству.

Почему Пекину выгодна война?

Как подчеркнул Клочок, нынешняя встреча Трампа и Си важна, но вряд ли она принесет кардинальные изменения в вопросе мирных переговоров по урегулированию войны. Прекращение боевых действий не является для США стратегической целью. Это лишь один из элементов противостояния США и Китая.

Китай извлекает экономические и военные выгоды из затянувшегося конфликта. Он постепенно берет под контроль российские ресурсы и рынки сбыта.

Кроме того, китайские производители используют боевые действия для совершенствования собственного оружия. В частности, они уже начали производить реактивные двигатели для ударных беспилотников и активно продают запчасти к ним.

В настоящее время у Китая нет необходимости останавливать войну в том масштабе, в котором она продолжается,

– отметил Клочок.

В то же время он добавил, что победа России также не входит в планы китайского руководства.

Почему Китай заинтересован в войне России против Украины: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что 24 сентября глава Китая Си Цзиньпин впервые за 11 лет прибыл в Вашингтон. Аналитики ожидают, что лидеры США и Китая обсудят вопросы торговых отношений между странами. Также важным вопросом станет ситуация вокруг Тайваня.