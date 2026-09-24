Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, США та Китай перебувають у постійному процесі формування взаємних відносин, де кожна зі сторін прагне світового лідерства.

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Як наголосив клочок, теперішня зустріч Трампа та Сі є важливою, але навряд чи вона принесе кардинальні зміни в питання мирних переговорів щодо врегулювання війни. Зупинка бойових дій не є для Штатів стратегічною ціллю. Це лише один з елементів протистояння США та Китаю.

Китай отримує економічні та військові переваги від тривалого конфлікту. Там поступово бере під контроль російські ресурси та ринки збуту.

Крім того, китайські виробники використовують бойові дії для вдосконалення власної зброї. Зокрема, вони вже почали виготовляти реактивні двигуни для ударних безпілотників та активно продають запчастини до них.

Наразі для Китаю нема потреби зупиняти війну в тому масштабі, в якому вона триває,

– зазначив Клочок.

Водночас він додав, що перемога Росії також не входять у плани китайського керівництва.

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Додамо, 24 вересня глава Китаю Сі Цзіньпін вперше за 11 років прибув до Вашингтона. Аналітики очікують, що лідери США та Китаю обговорюють питання торгівельних відносин між країнами. Також важливим питання буде ситуція довкола Тайваню.