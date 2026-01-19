Переговоры в сложных условиях: как прошла встреча украинской и американской делегации в Майами

Соединенные Штаты не давали комментариев после встречи с украинской делегацией в Майами. Ситуация сейчас достаточно нестандартная.

Об этом 24 Каналу рассказал президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко, отметив, что в конце 2025 года казалось, что общая позиция Украины, Европы и США о прекращении войны фактически выработалась. И ее нужно было финализировать вместе с Дональдом Трампом. Но все изменилось из-за посягательства президента США на Гренландию.

Что нужно делать Украине?

Как отметил Буряченко, ситуация с Гренландией обострила противостояние между США и Европой. И в таких переговорах в сложных условиях Украине приходится договариваться и отстаивать свои интересы во время мирных переговоров. При этом важно еще и не поссориться с Соединенными Штатами, которые по крайней мере продолжают продавать свое оружие за европейские деньги.

Встреча украинской и американской делегаций в Майами действительно обошлась без комментариев со стороны США. Возможно, так все и было задумано.

Учитывая, что в делегации сейчас находится Буданов, который приносит свой опыт из спецслужб, мне не удивительно, что все происходит за закрытыми дверями. В этом есть плюсы и минусы. И все же есть непубличные острые вопросы, которые, возможно, там обсуждаются. Если их вынесут на публику, то это навредит прежде всего Украине,

– отметил Буряченко.

Украине же важно сейчас участвовать в различных мирных инициативах Трампа и продвигать там свою позицию. Это касается и так называемого Совета мира от президента США.

Почему не стоит ожидать сейчас результатов по мирным переговорам?

По мнению руководителя Центра общественной аналитики "Башня" Валерия Клочка, пока не стоит рассчитывать на конкретные решения по завершению войны. Трамп вошел в слишком большую "игру". Сегодня он хочет решить сразу несколько вопросов, которые будут обсуждать на саммите с главой Китая Си Цзиньпином, который состоится весной 2026 года.

Здесь и Карибский регион, где Китай серьезно представлен. И Гренландия, ведь там также сталкиваются интересы США, Китая и России. И прекращение российско-украинской войны. А если Трамп сможет завершить эту войну, то это будет серьезным ударом по Китаю,

– сказал Клочок.

Мирные переговоры: что известно