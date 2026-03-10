Сейчас заинтересована как никогда, – политолог объяснил, почему России очень нужны переговоры с Украиной

Последние переговоры между Украиной, США и Россией об окончании войны в Украине состоялись почти месяц назад. Причина такой большой паузы – война на Ближнем Востоке. Однако Москва сейчас готова к переговорам как никогда.

Об этом рассказал 24 Каналу политолог Игорь Рейтерович, подчеркнув, что именно сейчас мешает проведению нового раунда переговоров. Также спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что мирные переговоры продолжаются, а в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс по переговорному треку.

Какова вероятность проведения следующего раунда переговоров?

Рейтерович отметил, что следующий раунд переговоров уже бы состоялся, если бы не война на Ближнем Востоке. Однако с другой стороны прошли два крупных обмена военнопленными, что является абсолютным приоритетом для Украины.

Переговоры должны состояться, поскольку Россия, как и Украина всегда была в них заинтересована по известным нам всем причинам, но сейчас Москва заинтересована как никогда. Потому что россияне хотят использовать эти переговоры как дополнительную площадку, чтобы поговорить с американцами об Иране,

– объяснил политолог.

Однако все упирается, по его мнению, в Соединенные Штаты Америки, ведь если Дональд Трамп решит, что есть смысл, и, например, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер смогут принять участие в этих переговорах, то они будут.

Обратите внимание! Трехсторонняя встреча делегации Украины, США и России состоялась 17 – 18 февраля в Женеве. Их результатом стали обмены пленными, которые состоялись 5 и 6 марта. Во время первого этапа домой вернулись 200 украинских военных, и на следующий день – 300 украинских военнопленных.

"Сейчас вероятность переговоров выше, потому что Уиткофф и Кушнер должны были лететь в Израиль, потому что между США и Израилем возникло определенное обострение. Однако они отменили свой визит. Возможно, они смогли поговорить, выяснить все нюансы и прийти к пониманию относительно общей позиции", – предположил он.

Поэтому, если Уиткофф и Кушнер уволятся, тогда переговоры будут проведены, ведь Трамп не собирается отказываться от этой идеи. Наоборот, история с российско-украинской войной может стать для него едва ли не радостной.

Если у Трампа не получится с Ираном, тогда ему будет нужна какая-то другая победа. И как раз завершение российско-украинской войны может стать абсолютным приоритетом для него,

– подчеркнул Игорь Рейтерович.

Для этого нужно, по мнению политолога, чтобы переговоры продолжались, или хотя бы была имитация процесса. Поэтому, вероятно, переговоры в ближайшее время состоятся.

Что происходит в трехстороннем переговорном треке?