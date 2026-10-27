"Прозрение старого сотрудника КГБ": зачем Путин начал выходить на контакт с Европой

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре провели беседу с российским диктатором Владимиром Путиным. Кремлю удалось взять Трампа на "крючок". Теперь там попытаются сделать нечто подобное с европейцами.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. По его словам, в Кремле рассчитывали, что Дональд Трамп сможет заставить Украину принять капитуляцию. Но ничего не вышло. Теперь старый сотрудник КГБ прозрел и пытается реализовать свои намерения через Европу.

Европа не собирается отменять санкции

Как подчеркнул Рыбачук, Кремль сумел добиться прогресса в переговорах с Соединенными Штатами. Фактически они добились частичного снятия санкций без каких-либо ответных мер. На этом фоне Россия пытается втянуть и европейцев в бесконечные переговоры.

Лидеры Финляндии и Норвегии передали Путину согласованную позицию Украины и Европы по поводу войны. Путин же начинает поднимать планку и говорить о границах НАТО по состоянию на 1997 год, а также в целом расширяет рамки обсуждений,

– сказал Рыбачук.

Рыбачук прокомментировал звонок европейцев Путину: смотрите видео 24 Канала

Важно, что Европа держит свою линию. Они не согласны на ослабление санкций без достижения результата в вопросе безопасности Украины. Россия же будет продолжать свою "игру". Там будут имитировать переговоры и продолжать наносить по Украине ракетные и дроновые удары.

Так они надеются, что Украина и ЕС со временем сломаются и фактически согласятся на условия, которые сейчас предлагает Путин. При этом Трамп фактически поддержал требования Путина,

– отметил Рыбачук.

Добавим, что, по данным СМИ, Путин в разговоре с лидерами Норвегии и Финляндии сообщил, что Россия не откажется от захвата всего Донбасса. В ответ европейцы заявили, что необходимо обеспечить "справедливый мир".