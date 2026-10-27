"Прозріння старого КДБіста": навіщо Путін почав виходити на контакт із Європою

Про це в ефірі 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. За його словами, в Кремлі розраховували, що Дональд Трамп зможе змусити Україну прийняти капітуляцію. Але нічого не вийшло. Тепер старий КДБіст прозрів і намагається реалізувати свої наміри через Європу.

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Європа не збирається скасовувати санкції

Як наголосив Рибачук, Кремль зміг просунутися в перемовинах зі Сполученими Штатами. Фактично вони отримали часткове зняття санкцій без жодних дій у відповідь. На цьому тлі Росія намагається втягнути і європейців у нескінченні перемовини.

Лідери Фінляндії та Норвегії передали Путіну узгоджену позицію між Україною та Європою щодо війни. Путін ж починає підіймати планку та розповідати про кордони НАТО станом на 1997 рік та загалом збільшує масштаб для обговорень– сказав Рибачук.

Рибачук прокоментував дзвінок європейців до Путіна: дивіться відео 24 Каналу

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Важливо, що Європа тримає свою лінію. Вони не згодні на зменшення санкцій без досягнення результату щодо безпеки України. Росія ж продовжуватиме свою "гру". Там будуть імітувати перемовини та продовжувати завдавати по Україні ракетні та дронові удари.

Так вони сподіваються, що Україна та ЄС з часом зламаються та фактично підуть на умови, які зараз пропонує Путін. При цьому Трамп фактично підтримав вимоги Путіна– зауважив Рибачук.

Додамо, за даними ЗМІ, Путін у розмові з лідерами Норвегії та Фінляндії повідомив, що Росія не відмовиться від захоплення всього Донбасу. У відповідь європейці заявили, що необхідно забезпечити "справедливий мир".