Глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук в беседе с 24 Каналом отметил, что российские власти категорически боятся продемонстрировать готовность к уступкам. В менталитете кремлевского руководства любой диалог воспринимается как слабость и поражение.

Кремль отвергает переговоры, особенно в преддверии выборов

По словам главы аналитическо-адвокационной организации, доля россиян, не поддерживающих российско-украинскую войну, уже достигла угрожающих для режима показателей в 60 – 80%. Впрочем, такую статистику показывать Путину никто не регается, а пропаганда продолжает работать исключительно на нарратив "войны до победного конца".

Для Путина сейчас в преддверии псевдовыборов вообще недопустимо демонстрировать какую-либо готовность к переговорам, потому что в их менталитете это слабость. Если ты идешь на переговоры, ты проигрываешь. Сильные не идут на переговоры, сильные диктуют условия, требуют и стоят непоколебимо на своих позициях,

– пояснил Рыбачук.

Он добавил, что представители Кремля, в частности глава МИД России Сергей Лавров, продолжают советскую традицию, отвергая любые миротворческие инициативы Запада и надеясь на военный успех.

Как поведение Путина влияет на поддержку Украины

Неуклонность Москвы, как подчеркнул глава аналитическо-адвокационной организации, будет мотивировать западных партнеров повышать уровень оборонной поддержки Украины. В частности, это может подтолкнуть Вашингтон к принятию решений о расширении поставок вооружения для ВСУ.

Это побуждает, в том числе, администрацию США принимать решения, направленные на усиление поддержки Украины. Мы знаем, что Трамп гордится тем, что не выделяет ни копейки в качестве помощи, но это не мешает ему продавать оружие в больших объемах. Я еще прочитал об инициативе Федорова: помочь американцам создать армию дронов, а они в свою очередь предоставят нам определенную часть своих Patriot,

– озвучил Рыбачук.

Он подытожил, что, в частности, европейские союзники сегодня готовы передавать Украине дефицитные системы своих Patriot и ракеты к ним в обмен на гарантии США относительно продажи им новейших образцов американского вооружения.

Полное интервью с Олегом Рыбачуком: смотрите в видео