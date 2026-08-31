Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук у розмові з 24 Каналом зазначив, що російська влада категорично боїться показати готовність до поступок. У менталітеті кремлівського керівництва будь-який діалог сприймається як слабкість та поразка.

Кремль відкидає переговори, особливо напередодні виборів

За словами голови аналітично-адвокаційної організації, рівень росіян, які не підтримують російсько-українську війну, вже досяг загрозливих для режиму показників у 60 – 80%. Втім, таку статистику показувати Путіну ніхто не наважується, а пропаганда продовжує працювати виключно на наратив "війни до переможного кінця".

Для Путіна зараз напередодні псевдовиборів взагалі неприпустимо демонструвати будь-яку готовність до перемовин, тому що в їхньому менталітеті це слабкість. Якщо ти йдеш на перемовини, ти програєш. Сильні не йдуть на перемовини, сильні диктують умови, вимагають і стоять непохитно на своїх позиціях,

– пояснив Рибачук.

Він додав, що особи Кремля, зокрема очільник МЗС Росії Сергій Лавров, продовжують радянську традицію, відкидаючи будь-які миротворчі ініціативи Заходу та сподіваючись на воєнний успіх.

Як поведінка Путіна впливає на підтримку України

Непохитність Москви, як наголосив голова аналітично-адвокаційної організації, мотивуватиме західних партнерів підвищувати рівень оборонної підтримки України. Зокрема, це може підштовхнути Вашингтон до ухвалення рішень щодо розширення постачання озброєння для ЗСУ.

Це мотивує у тому числі адміністрацію США ухвалювати рішення, які будуть направлені на підвищення підтримки України. Ми знаємо, що Трамп пишається тим, що не надає жодної копійки в якості допомоги, але це не заважає йому продавати зброю у великих обсягах. Я ще прочитав про ініціативу Федорова: допомогти американцям створити армію дронів, а вони натомість дадуть нам певну частину своїх Patriot,

– озвучив Рибачук.

Він підсумував, що зокрема європейські союзники сьогодні готові передавати Україні дефіцитні системи своїх Patriot та ракети до них в обмін на гарантії США щодо продажу їм новітніх зразків американського озброєння.

Повне інтерв'ю з Олегом Рибачуком: дивіться у відео