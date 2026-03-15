Для России наступили прекрасные времена, – аналитик предположил дальнейшую судьбу мирных переговоров

Мирные переговоры о прекращении войны в Украине пока притормозились. Одним из факторов, влияющих на это, является война на Ближнем Востоке, последствиями которой воспользовалась Россия.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, отметив,, когда переговорный процесс может снова сдвинуться. Он объяснил, остались ли у Дональда Трампа рычаги влияния на Кремль.

Сможет ли Россия и дальше манипулировать Трампом?

Клочок отметил, что нельзя исключать того, что пауза в переговорах может быть растянута на несколько месяцев. Предположительно, переговоры возобновятся условно осенью. В то же время если и состоятся трехсторонние встречи, то они ограничатся разговорами об обмене военнопленными, что крайне важно. Но дальше движения не будет.

"А какой смысл для Кремля сейчас проводить переговоры и быстрее заканчивать российско-украинскую войну? Россия не достигла своих целей в Украине. Но спикер Путина Дмитрий Песков продолжит говорить о том, что Москва не выходит из переговорного процесса и готова дальше договариваться. Однако, когда это будет, россияне не знают", – подчеркнул он.

Обратите внимание! Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возвращение к условиям Стамбульских договоренностей 2022 года уже невозможно, ведь "вся реальность изменилась". В Институте изучения войны отмечают, что эти заявления Кремля могут иметь целью создать давление на Украину и НАТО, чтобы заставить их согласиться на требования Москвы, которые "приближаются к полной капитуляции Украины".

Также Россия продолжит водить за нос Трампа, но здесь есть единственный нюанс, по словам руководителя Центра общественной аналитики "Башня", насколько долго будет готов президент США это терпеть. А также, какие действия против Кремля он может совершить.

Какой инструмент влияния на Россию есть у Трампа?

Клочок отметил, что, по оценкам некоторых аналитиков, мол, у Трампа уже закончились рычаги давления на Владимира Путина. Однако он так не считает, ведь одним из них является Европа.

Если гипотетически предположить, что Трамп изменит риторику в отношении европейских стран, чтобы заставить Путина остановиться, ему это сделать будет гораздо легче. Я в это почти не верю, потому что Трамп очень эгоистичный, неординарный человек и его действия сложно прогнозировать. Он любит только Ким Чен Ына, Си Цзиньпина, Путина. Возможно, он любил уничтоженного Али Хаменеи, но мы видим, что Трамп может сделать с тем, кто с ним не договаривается. Впрочем, так поступить с Китаем и с Москвой он не сможет,

– объяснил Валерий Клочок.

Он добавил, что в настоящее время окно возможностей в переговорах закрыто и перспектив по возобновлению этого процесса не видно. Все может измениться только тогда, когда будет или закончено, или хотя бы понятно, куда движется, конфликт на Ближнем Востоке.

Для России, к сожалению, сейчас просто прекрасные времена, это для нее подарок,

– считает руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Пока растет цена на нефть и Москва имеет прибыль, у нее нет мотива останавливаться в войне против Украины.

