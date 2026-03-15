Для России наступили прекрасные времена, – аналитик предположил дальнейшую судьбу мирных переговоров
- Мирные переговоры остановились из-за войны на Ближнем Востоке, и Россия этим воспользовалась.
- Россия не имеет мотива завершать войну, пока сохраняется ситуация, выгодная для нее.
Мирные переговоры о прекращении войны в Украине пока притормозились. Одним из факторов, влияющих на это, является война на Ближнем Востоке, последствиями которой воспользовалась Россия.
Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, отметив,, когда переговорный процесс может снова сдвинуться. Он объяснил, остались ли у Дональда Трампа рычаги влияния на Кремль.
Сможет ли Россия и дальше манипулировать Трампом?
Клочок отметил, что нельзя исключать того, что пауза в переговорах может быть растянута на несколько месяцев. Предположительно, переговоры возобновятся условно осенью. В то же время если и состоятся трехсторонние встречи, то они ограничатся разговорами об обмене военнопленными, что крайне важно. Но дальше движения не будет.
"А какой смысл для Кремля сейчас проводить переговоры и быстрее заканчивать российско-украинскую войну? Россия не достигла своих целей в Украине. Но спикер Путина Дмитрий Песков продолжит говорить о том, что Москва не выходит из переговорного процесса и готова дальше договариваться. Однако, когда это будет, россияне не знают", – подчеркнул он.
Обратите внимание! Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возвращение к условиям Стамбульских договоренностей 2022 года уже невозможно, ведь "вся реальность изменилась". В Институте изучения войны отмечают, что эти заявления Кремля могут иметь целью создать давление на Украину и НАТО, чтобы заставить их согласиться на требования Москвы, которые "приближаются к полной капитуляции Украины".
Также Россия продолжит водить за нос Трампа, но здесь есть единственный нюанс, по словам руководителя Центра общественной аналитики "Башня", насколько долго будет готов президент США это терпеть. А также, какие действия против Кремля он может совершить.
Какой инструмент влияния на Россию есть у Трампа?
Клочок отметил, что, по оценкам некоторых аналитиков, мол, у Трампа уже закончились рычаги давления на Владимира Путина. Однако он так не считает, ведь одним из них является Европа.
Если гипотетически предположить, что Трамп изменит риторику в отношении европейских стран, чтобы заставить Путина остановиться, ему это сделать будет гораздо легче. Я в это почти не верю, потому что Трамп очень эгоистичный, неординарный человек и его действия сложно прогнозировать. Он любит только Ким Чен Ына, Си Цзиньпина, Путина. Возможно, он любил уничтоженного Али Хаменеи, но мы видим, что Трамп может сделать с тем, кто с ним не договаривается. Впрочем, так поступить с Китаем и с Москвой он не сможет,
– объяснил Валерий Клочок.
Он добавил, что в настоящее время окно возможностей в переговорах закрыто и перспектив по возобновлению этого процесса не видно. Все может измениться только тогда, когда будет или закончено, или хотя бы понятно, куда движется, конфликт на Ближнем Востоке.
Для России, к сожалению, сейчас просто прекрасные времена, это для нее подарок,
– считает руководитель Центра общественной аналитики "Башня".
Пока растет цена на нефть и Москва имеет прибыль, у нее нет мотива останавливаться в войне против Украины.
Что происходит с мирными переговорами?
Владимир Зеленский заявил 13 марта, что трехсторонняя встреча, которая должна была состояться на следующей неделе, была перенесена по просьбе США. По его словам, переговорный процесс замедляется из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Зеленский объяснил, что Вашингтон готов к встрече, но только в США из-за вопросов безопасности. Киев может провести переговоры в Соединенных Штатах или в любой другой стране. А Москва требует о встрече или в Турции, или в Швейцарии, что не устраивает США.
Напомним, что во Флориде 12 марта прошла встреча делегаций США и России. Со стороны России переговорную группу возглавлял специальный посланник Путина Кирилл Дмитриев. Стив Уиткофф, спецпредставитель Трампа, который участвовал во встрече со стороны США вместе с Джаредом Кушнером и старшим советником Белого дома Джошем Груенбаумом, сообщил, что переговоры прошли конструктивно, стороны обсудили ряд вопросов и договорились поддерживать дальнейший контакт. Однако официальная повестка дня переговоров не была обнародована.