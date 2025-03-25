Хочет привлечь ООН и не только: почему Россия пытается втянуть в переговоры как можно больше стран

Россия намерена привлечь к мирным переговорам по войне в Украине ООН и другие страны. Вероятно, таким образом Кремль пытается усложнить достижение любых договоренностей.

А также затянуть время, чтобы продолжать войну. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Чрезвычайного и Полномочного Посла, советника директора Национального института стратегических исследований Андрея Веселовского, который он дал "Укринформу".

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Почему Россия стремится привлечь к переговорам как можно больше стран

По словам Веселовского, предложение страны-агрессора по привлечению как можно большего количества стран к переговорам является "абсолютно коварным и абсолютно тупиковым". Он объясняет, что чем больше участников в переговорном процессе, тем дольше он длится и тем сложнее договориться.

Именно это нужно сейчас Кремлю – чтобы переговоры продолжались неизвестно сколько, чтобы каждый из новых участников предлагал свои идеи, а потом настаивал на них и таким образом блокировал достижение любой договоренности. А в это время Россия будет продолжать войну и продолжать убивать наших людей,

– говорит Веселовский.

Он добавляет, что ООН не воюет ни в Украине, ни в России. Это делают россияне, а усилия США направлены на то, чтобы прекратить войну. По мнению дипломата, такие действия Кремля позволяют стране-агрессору не выглядеть "стороной, которая хочет войны" в глазах американцев и одновременно не выполнять требований США.

Веселовский отмечает, что профессиональные дипломаты в окружении Трампа понимают намерения российской стороны. Однако они могут воспринять российские нарративы и согласиться привлечь ООН к переговорам.

Посол отметил, что враг может предложить привлечь к переговорам о Запорожской АЭС представителей МАГАТЭ, которая тоже является частью ООН. Зато к переговорному процессу о возвращении украинских детей – Международную организацию по миграции и ЮНИСЕФ и так далее.

А также отметил, что Россия будет предлагать присоединиться к переговорам тем странам, которые будут выгодны ей. Это может быть Беларусь или Венгрия под предлогом того, что они граничат с Украиной и там находятся украинские беженцы.

Стоит отметить, что у Зеленского уже отреагировали на такие намерения России. В частности, в Офисе Президента Украины заявили, что Москва может использовать свое присутствие в ООН для манипуляций.