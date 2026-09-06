Будут ещё большие условия: какой хитрый план хочет реализовать Россия на Донбассе

Вопрос о Донбассе стал одним из ключевых в переговорах о прекращении войны в Украине. Кремль пытается навязать вывод украинских войск с незавоеванных территорий, преследуя собственные юридические и политические цели.

Поведение Москвы указывает на то, что агрессор не собирается останавливаться на своих требованиях в отношении Донецкой области. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политтехнолог Юрий Подорожний, отметив, что кремлевское руководство прекрасно понимает, что Украина не согласится добровольно отдавать свои территории под давлением ультиматумов.

Что хочет легализовать Россия на оккупированных территориях?

Политтехнолог отметил, что для Кремля главный вопрос заключается не столько в том, что именно будет с Донбассом, сколько в так называемом "победоносном выходе" из войны. Путин стремится зафиксировать достижения и завершает длительный юридический процесс аннексии.

Не забываем, что вскоре в России выборы, и они проходят на всех оккупированных и неоккупированных территориях. Имеются в виду те, которые закреплены в Конституции России. Поэтому фактически россияне этим переговорным процессом и выдвижением определенных условий завершают цикл легализации этой территории в юридическом плане,

– Подорожний.

По его словам, Кремль стремится довести процесс до конца, чтобы в Государственной Думе России появились так называемые "депутаты" от Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

Какой план у России в отношении Донбасса: смотрите видео

Почему после Донбасса Россия может выдвинуть новые требования?

Следует понимать, что уступки в вопросе Донбасса не положат конец агрессии и шантажу со стороны Москвы. Если Украина пойдет на условия диктатора, россияне только увеличат свои аппетиты.

Если мы согласимся сейчас на российские условия, например, вывести свои войска с незавоеванной территории, то завтра условий будет еще больше,

– Юрий Подорожний.

Он добавил, что в ходе мирных консультаций американские и российские представители обсуждают различные финансово-экономические проекты. Москва пытается предложить американским бизнес-кругам преференции в России, чтобы те оказывали давление на Киев с целью принятия выгодных для Кремля решений.

Какие гарантии безопасности нужны Украине?

Эксперт подчеркнул, что любой переговорный процесс и вопрос возможного ухода с территорий всегда упираются в гарантии безопасности. На данный момент Украина не видит четких сигналов от партнеров относительно действий в случае нарушения договоренностей Россией.

Гораздо больше сообщений о том, что Украина должна сделать, отступить. А сообщений о том, что сделают Соединенные Штаты, если это соглашение сорвется, – ноль. Просто не вижу каких-либо весомых аргументов, что будет, если все пойдет не так, как договорились,

– подытожил политтехнолог.

Напомним, ранее представители Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер провели встречу в Москве с диктатором Путиным. Однако Кремль остается непреклонен в своих требованиях передать под контроль России четыре украинские области.