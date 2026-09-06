Поведінка Москви вказує на те, що вимогами щодо Донеччини агресор зупинятися не збирається. Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Юрій Подорожній, зауваживши, що кремлівське керівництво чудово розуміє, що Україна не погодиться добровільно віддавати власні території під тиском ультиматумів.

Що хоче легалізувати Росія на окупованих територіях?

Політтехнолог зауважив, що для Кремля головне питання полягає не стільки в тому, що саме буде з Донбасом, скільки у так званому "переможному виході" з війни. Путін прагне зафіксувати здобутки та завершує тривалий юридичний процес анексії.

Не забуваймо, що незабаром в Росії вибори і вони відбуваються на всіх окупованих і неокупованих територіях. Мається на увазі тих, які внесені в Конституцію Росії. Тому фактично росіяни цим перемовним процесом і висуненням якихось умов завершують цикл легалізації цієї території в юридичній площині,

– Подорожній.

За його словами, Кремль прагне довести процес до кінця, щоб у Державній Думі Росії з'явилися так звані "депутати" від Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

Який план має Росія щодо Донбасу: дивіться відео

Чому після Донбасу Росія може висунути нові вимоги?

Варто розуміти, що поступка у питанні Донбасу не припинить агресію та шантаж з боку Москви. Якщо Україна піде на умови диктатора, росіяни лише підвищать свої апетити.

Якщо ми погодимося зараз на російські умови, наприклад, вивести свої війська з незавойованої території, то завтра умов буде ще більше,

– Юрій Подорожній.

Він додав, що під час мирних консультацій американські та російські представники обговорюють різні фінансово-економічні проєкти. Москва намагається запропонувати американським бізнес-колам преференції у Росії, аби ті тиснули на Київ для ухвалення вигідних Кремлю рішень.

Які гарантії безпеки потрібні Україні?

Експерт наголосив, що будь-який переговорний процес і питання можливого відходу з територій завжди упираються у гарантії безпеки. Наразі Україна не бачить чітких сигналів від партнерів щодо дій у разі порушення домовленостей Росією.

Набагато більше повідомлень про те, що Україна повинна зробити, відійти. А меседжів про те, що зроблять Сполучені Штати, якщо ця угода зірветься – нуль. Просто не бачу якихось вагомих аргументів, що буде, якщо все піде не так, як домовилися,

– підсумував політтехнолог.

Нагадаємо, раніше представники Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер провели зустріч у Москві з диктатором Путіним. Однак Кремль залишається непохитним у вимогах передати під контроль Росії чотири українські області.