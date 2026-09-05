Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Що відомо про візит?

Російські медіа пишуть, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер прилетіли до Москви. До аеропорту "Внуково" вже прибув кортеж, який має зустріти переговірників.

Представники американського президента мають представити нову пропозицію Сполучених Штатів щодо припинення російсько-української війни. До цього вони приїжджали до Москви для переговорів із Путіним на початку грудня 2025 року.

Після поїздки до Москви представники Дональда Трампа також планували відвідати Київ.