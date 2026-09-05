Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

Что известно о визите?

Российские медив пишут, что Стив Виткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву. В аэропорт "Внуково" уже прибыл кортеж, который встретит участников переговоров.

Представители американского президента должны представить новое предложение Соединённых Штатов по прекращению российско-украинской войны. До этого они приезжали в Москву для переговоров с Путиным в начале декабря 2025 года.

После поездки в Москву представители Дональда Трампа также планировали посетить Киев.