Не хочет изоляции: Россия еще долгое время будет манипулировать "переговорами"

Некоторые СМИ анонсируют, что Россия якобы вернется к переговорам в октябре после летнего "усиленного наступления", – это откровенная манипуляция. Россияне будут так или иначе вовлечены в процесс переговоров.

Они будут вынуждены принимать в нем участие, потому что хотят дальше манипулировать. Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Иван Тимочко.

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Почему России нужны переговоры

Как отметил Тимочко, только Россия попытается выйти из переговоров – прямых, косвенных, через третьи стороны – это автоматически изолирует ее. Изолированная страна теряет интерес со стороны мира. В свою очередь, когда нет интереса, нет и влияния.

Попытка России "выйти из переговоров до октября", надеясь вернуться, когда ей будет удобно, – это не более, чем фантазия. По словам Тимочко, в мире не работает модель "положили пациента в криокамеру, потом вывели в октябре, и он сразу снова в игре". Время – это ресурс, который не возвращается.

"Это фэнтезийное мышление. Что-то вроде наивного детского максимализма. Но переговоры будут происходить, и Россия будет вынуждена принимать в них участие. Через третьи страны, напрямую. Это все будет", – объяснил председатель Совета резервистов.

Возможен ли крах режима Путина

Существует еще один важный вопрос: даже если боевые действия в Украине затихнут, никто не даст гарантии, что Россия не нападет на другое соседнее государство.

Все говорят о возможной агрессии против стран Балтии или Польши. Ореол угроз гораздо шире – Скандинавия, Финляндия, Швеция, Дания,

– отметил Иван Тимочко.

Еще до полномасштабного вторжения в Украину Россия готовила арктические бригады. Многие из них уничтожены в Украине, но целью был контроль в Арктике. Идеи эти вряд ли кто-то отменил, особенно в условиях трудностей с транспортировкой нефти.

Не стоит также забывать о странах ОДКБ. Пример Казахстана уже показал, что российские десантники способны брать под контроль правительственные кварталы даже в столице. То же самое может произойти и с Грузией, и с другими странами с небольшим населением и слабым военным потенциалом.

Тимочко обращает внимание, что Россия привлекает союзников – не только политическим, но и военным путем. Есть фиксация использования северокорейских сил, закупки оружия у африканских и азиатских режимов. Россиянам не хватает ресурсов даже против одной Украины.

Путин продолжает мыслить категориями прошлых веков. По логике диктаторов: если еще немного нажать, победа будет достигнута. История знает немало примеров краха таких имперских мечтаний. Российский сценарий вряд ли станет исключением.