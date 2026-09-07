Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. Известно, что недавно министр финансов США Скотт Бессент встретился с российским министром Антоном Силуановым в кулуарах саммита "Большой двадцатки". Однако там четко дали понять, что США не ослабят санкции до конца войны. Также в американской делегации, недавно посетившей Москву, был Джин Лэнг – чиновник, исполняющий обязанности руководителя санкционного подразделения Минфина США.

Почему боится Путин?

Как считает Ус, результатом контактов США и России стала определенная пауза в рассмотрении законопроекта о "адских санкциях", соавтором которого был покойный сенатор Линдси Грэм. Ранее за него проголосовали в Сенате, а потом, в сентябре, этим должна была заняться Палата представителей. Но пока процесс стоит на месте.

Я так понимаю, что это было частью позиции США. Лэнг мог сказать, что США приостанавливают принятие закона, а россияне в ответ должны сделать шаг в сторону замораживания войны и мирным путем решать судьбу территорий, которые россияне оккупировали,

– сказал Ус.

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США было бы хорошо сильнее давить на Россию. Тем более что на саммите в Анкоридже, который состоялся в августе 2025 года, Путин утверждал, что Россия захватит Донецкую область полностью до конца года. А они до сих пор не смогли этого сделать.

Штаты вполне могли бы сказать об этом России. И предложить принять предложение Украины о замораживании войны. В ответ США не будут выдвигать новый законопроект о санкциях. Но, видимо, Россия от этого откажется,

– отметил Ус.

По мнению эксперта, Путин боится прекратить войну без значительных "побед". Ведь уже в первый же день к нему повалит огромное количество вопросов о том, зачем было все это начинать на несколько лет без какого-либо результата.