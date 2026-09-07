Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Відомо, що нещодавно міністр фінансів США Скотт Бессент зустрічався з російським міністром Антоном Силуановим на полях саміту G20. Однак там чітко дали знати, що Штати не послаблять санкції до кінця війни. Також в американській делегації, яка нещодавно відвідала Москву, був Джин Ленг – посадовець, який є виконувачем обов'язків керівника санкційного підрозділу Мінфіну США.

Чого боїться Путін?

Як вважає Ус, результат контактів США та Росії – певна пауза із законопроєктом про "пекельні санкції", співавтором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем. Раніше за нього проголосували в Сенаті, а згодом у вересні за це мала взятися Палата представників. Але поки що процес стоїть на місці.

Я так розумію, що це була частина позиції США. Ленг міг сказати, що США притримують закон, а росіяни мають у відповідь зробити крок в бік замороження війни та мирним шляхом вирішувати долю територій, які росіяни окупували,

– сказав Ус.

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США варто було б більше тиснути на Росію. Тим паче що на саміті в Анкориджі, який відбувся у серпні 2025 року, Путін переконував, що Росія захопить Донецьку область повністю до кінця року. І вони досі не змогли цього зробити.

Штати цілком могли сказати про це Росії. І запропонувати піти на пропозицію України щодо замороження війни. У відповідь США не будуть запускати новий законопроєкт про санкції. Але, видно, Росія від цього відмовиться,

– зазначив Ус.

На думку експерта, Путін боїться припинити війну без значних "перемог". Адже вже першого дня до нього буде надзвичайно багато питань щодо того, навіщо було все це починати на кілька років без жодного результату.